Finans
15 Nisan 2023 - 17:45

Nisan ayında hesaplar parayla dolacak! SSK ve Bağkur emeklileri dikkat: Bu formül ile 3 ödeme birden hesabınıza yatırılacak! Az önce duyuru yapıldı

Nisan ayında emekliler için sevindirici bir gelişme yaşanacak. SSK, BAĞ-KUR emeklileri, memurlar ve erken emekli olanlar üç ayrı ödeme alacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, en düşük emeklilik maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini belirtmişti. Bu haber, emeklilerin maddi açıdan bir miktar rahatlamasını sağlayacak. İşte ayrıntılar...

Finans
15 Nisan 2023 - 17:45
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Nisan ayında hesaplar parayla dolacak! SSK ve Bağkur emeklileri dikkat: Bu formül ile 3 ödeme birden hesabınıza yatırılacak! Az önce duyuru yapıldı
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Emekliler için harika bir haber var! Nisan ayında SSK, BAĞ-KUR emeklileri, memurlar ve erken emekli olanlar üç ödeme alacaklar. En düşük emeklilik maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılacak ve bayram ikramiyesi de verilecek. Bu ödemelerle emekliler Nisan ayında sevinecekler.

Emekliler için yapılan bu ödeme artışları, emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak ve finansal açıdan rahatlamalarını sağlayacak. Ayrıca, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de onların mutluluğunu artıracak. Emekliler, Nisan ayında bu ödemelerle birlikte maddi açıdan rahatlayacakları gibi, aileleriyle birlikte güzel anılar biriktirme fırsatı da bulacaklar.



EMEKLİLERE ÜÇ ÖDEME BİRDEN 

maaş

Nisan ayında, emeklilere üç farklı ödeme yapılacak. Bu ödemeler tatil ikramiyesi, emekli maaşı artışı ve terfi ödemesi şeklinde olacak. En düşük ödeme tutarı yaklaşık 20 bin Lira olacak ve bu ödemeler, emekliler için önemli bir rahatlama sağlayacak. Ayrıca Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi de onaylandı ve emekliler 2023 yılında 900 Lira daha fazla alacaklar.

Bankalar da emeklilere promosyon ödemelerinde zam teklifinde bulundu ve Nisan ayında promosyon ödemelerinin 15 bin Liraya yükselmesi bekleniyor. Emekliler, Nisan ayında toplamda üç farklı ödeme alacaklar ve bu ödemeler, ekonomik açıdan rahatlamalarını sağlayacak.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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