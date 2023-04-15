Nisan ayında hesaplar parayla dolacak! SSK ve Bağkur emeklileri dikkat: Bu formül ile 3 ödeme birden hesabınıza yatırılacak! Az önce duyuru yapıldı

Emekliler için harika bir haber var! Nisan ayında SSK, BAĞ-KUR emeklileri, memurlar ve erken emekli olanlar üç ödeme alacaklar. En düşük emeklilik maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılacak ve bayram ikramiyesi de verilecek. Bu ödemelerle emekliler Nisan ayında sevinecekler. Emekliler için yapılan bu ödeme artışları, emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak ve finansal açıdan rahatlamalarını sağlayacak. Ayrıca, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de onların mutluluğunu artıracak. Emekliler, Nisan ayında bu ödemelerle birlikte maddi açıdan rahatlayacakları gibi, aileleriyle birlikte güzel anılar biriktirme fırsatı da bulacaklar.
EMEKLİLERE ÜÇ ÖDEME BİRDEN