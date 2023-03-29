Finans
29 Mart 2023 - 08:30

Nisan'da emekiye kombo ödeme! 4A 4B 4C'li ve EYT'li fark etmiyor! Emekli cebine en az 17 bin TL koyacak

Emeklilere müjdeli haber! Devlet ve bankalar, Nisan ayında 4A, 4B, 4C ve EYT kategorilerindeki emekliler için üçlü kombo ödeme yapacak. Bu ödeme ile birlikte emeklilerin hesaplarına en az 17 bin TL yatacak. İşte detaylar...

Finans
29 Mart 2023 - 08:30
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Nisan'da emekiye kombo ödeme! 4A 4B 4C’li ve EYT’li fark etmiyor! Emekli cebine en az 17 bin TL koyacak
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Nisan ayında Ramazan Bayramı'na güzel bir giriş yapmak için hazırlanan milyonlarca emekliye müjdeli haberler var. Hem devlet hem de bankalar, emeklilere tam üç ödeme yapacak. Bu ödemeler, 4A, 4B, 4C ve EYT kategorilerindeki tüm emeklileri kapsıyor. Bayram öncesinde torunlarına harçlık vermeyi düşünen emeklilerin cebi dolacak. Ödemelerin tarihleri ve miktarları açıklandı, en düşük ödeme tutarı 17.000 TL olarak belirlendi. Bu ödemelerle birlikte milyonlarca emeklinin yüzü nisan ayında gülecek. Emeklilerin merakla beklediği konulardan biri de tüm emekli maaşlarına zam gelip gelmeyeceği. Geçtiğimiz günlerde sadece en düşük emekli maaşına yapılan zam emeklilerin tepkisine neden olmuştu. Ancak, Bakanlar Kurulu'nun Nisan ayının ilk kabine toplantısında emekli maaşlarına ek zam konusunu ele alması bekleniyor. 

3lü emekli maaşı



14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan genel seçimler ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, emekliler ekonomik durumlarını yakından takip ediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseldiği müjdesi, emeklileri heyecanlandırdı. Ancak, henüz tüm emeklilerin bu zammı alıp almayacakları belli değil. AK Parti'den gelen açıklamalara göre, bu zam sadece belirli bir grup emekliyi kapsayacak. Emeklilerin tepkileri devam ediyor. Nisan ayında diğer sürprizler de yaşanabilir.

Ayrıca, emekli Bayram ikramiyeleri de önemli bir artış yaşadı. Bu da emeklileri sevindiren bir gelişme oldu. Bunun yanı sıra, banka promosyonları da artış gösterdi. Bu artışlar, emeklilerin kazançlarını arttırdı. Sonuç olarak, nisan ayında emekliler için üçlü kazanç olacak.

emekli maaşı

Nisan ayı emekliler için çifte bayram olacak. Çünkü emekliye 3 ayrı ödeme yapılacak ve Ramazan Bayramı'na cebi para dolu girecekler. En düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi ve bayram ikramiyesi olarak da 2.000 TL verilecek. Ek olarak, banka promosyonları da hesaba katılırsa emekli Nisan ayında 17.000 TL'ye kadar ödeme alacak. Bu en düşük ödeme olacak ve bankalar promosyon miktarlarını artırabilirler. Ayrıca, 7.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilerin kazancı daha da yüksek olabilir. Emekliler, nisan ayında beklenen ödemelerle birlikte maddi açıdan rahat bir nefes alacaklar.

Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşına yapılan zamın ardından, tüm emekli maaşlarına zam gelip gelmeyeceği emeklilerin merak konusu oldu. Emekliler uzun zamandır talep ettikleri bir düzenleme için umutlu bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bu konuda son karar Bakanlar Kurulu tarafından verilecek ve Nisan ayının ilk kabine toplantısında emekli maaşlarına ek zam konusu ele alınacak. Eğer ek zam onayı verilirse, tüm emekli maaşlarına artış yapılacak ve emeklilerin kazancı nisan ayında daha da artacak. Bu nedenle emekliler, bakanlık kararını heyecanla bekliyorlar.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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