Nissan yılın kampanyasını yaptı! Bu fiyata sıfır araba mı olur dedirten fiyat: 70 bin TL birden... 2022 yılında otomobil fiyatları çok fazla artmıştı.
Sürekli gelen zamlar nedeniyle araç alacakları alımlarını ertelemek zorunda kalmıştı. Yeni ÖTV düzenlemesiyle araç fiyatlarında bir güncelleme yapılmıştı. ÖTV ile birlikte araç fiyatlarındaki düşüklük alıcıları rahatlatmıştı. Araç markalarından ardı ardında indirim duyuruları gelmeye başlamıştı. Bir haber
de Nissan'dan geldi. O marka tüm araçlarda tam 70 bin TL'lik indirim yaptı. İşte diğer detaylar...
NİSSAN MARKA 2023 OTOMOBİL FİYATLARI
Bu yıl bir çok otomobil markasında olduğu gibi Nissan Marka otomobillerde indirim kampanyasına gitti. Araç alacaklar için 2023 yılı araç fiyatları sıklıkla araştırılıp merak ediliyordu. Sonunda beklenen indirim haberleri gelmeye başladı. Bu sene araç fiyatları düşüyor. Geçen yıl peş peşe gelen zamlar nedeniyle araç alımları durmuştu. Bu sene ÖTV'de yapılan düzenlemelerden sonra araç fiyatları düşüşe geçti. Hal böyle olunca da müşterinin bu yönde yüzü gülüyor. Araç sahibi olmak isteyecekler için güncel fiyatları sizlerle paylaşıyoruz. Bu yılın en büyük indirimini Nissan markası yaptı. Eşi benzeri görülmemiş kampanyaya imza atan marka, tamı tamına 70 bin TL'lik indirime gitti. Bu rakam müşteriler için oldukça ciddi ve cezbedici bulundu. En iyi otomobil markalarından biri kabul edilen Nissan markasının SUV modellerinde başlattığı indirimli fiyatları ise şöyle: Nissan Qashqai, 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna Çift Renk 873 bin TL. 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna 940 bin 200 TL. 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna 985 bin 900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 1 milyon 57 bin 800 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 1 milyon 87 bin 600 TL