SPOR
16 Kasım 2022 - 11:23

Nkunku sakatlık nedeniyle Fransa kadrosundan çıkarıldı

Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası organizasyonunda, organizasyonun favori takımlarından Fransa'ya kötü bir haber geldi.Bu gelişme üzerine kadrodan çıkarılan Nkunku'nun yakın çevresine bu konudan çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

SPOR
16 Kasım 2022 - 11:23
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Nkunku sakatlık nedeniyle Fransa kadrosundan çıkarıldı


Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası organizasyonunda, organizasyonun favori takımlarından Fransa'ya kötü bir haber geldi. Fransa'nın atak yönündeki önemli silahlarından Christopher Nkunku Salı günü antrenmanda Real Madrid'in orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın müdahalesiyle bacağından sakatlanarak antremanı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

Yapılan sağlık kontrolleri arından Nkunku'nun turnuva boyunca milli takımda görev almasının mümkün olmadığı anlaşıldı. Bu gelişme üzerine kadrodan çıkarılan Nkunku'nun yakın çevresine bu konudan çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.



nkunku sakatlığı sebebiyle fransa kadrosundan çıkarıldı.

Moraller bozuk

25 yaşındaki oyuncu RB Leipzig formasıyla 15 maçta attığı 12 golle Almanya Futbol Ligi Bundesliga'nın en golcü oyuncusu konumunda.

Fransa kadrosu Çarşamba günü Katar'a uçacak ve ilk D Grubu maçında Avustralya ile karşılaşacak.

Nkunku, orta saha oyuncuları Paul Pogba ve N'Golo Kante ile defans oyuncusu Prisnel Kimpembe'nin de aralarında bulunduğu son şampiyon Fransa'nın yüksek profilli eksikler listesindeki son isim.

Manchester United'ın savunma oyuncusu Raphael Varane da sakatlığını atlatmaya çalışıyor.

Nkunku'nun yerine henüz bir isim belirlenmedi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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