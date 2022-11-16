Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası organizasyonunda, organizasyonun favori takımlarından Fransa'ya kötü bir haber geldi. Fransa'nın atak yönündeki önemli silahlarından Christopher Nkunku Salı günü antrenmanda Real Madrid'in orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın müdahalesiyle bacağından sakatlanarak antremanı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Yapılan sağlık kontrolleri arından Nkunku'nun turnuva boyunca milli takımda görev almasının mümkün olmadığı anlaşıldı. Bu gelişme üzerine kadrodan çıkarılan Nkunku'nun yakın çevresine bu konudan çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.
SPOR
16 Kasım 2022 - 11:23
Nkunku sakatlık nedeniyle Fransa kadrosundan çıkarıldı
Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası organizasyonunda, organizasyonun favori takımlarından Fransa'ya kötü bir haber geldi.Bu gelişme üzerine kadrodan çıkarılan Nkunku'nun yakın çevresine bu konudan çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.
SPOR
16 Kasım 2022 - 11:23
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