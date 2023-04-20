Nokia 3310 yeniden piyasada! Nasıl kullanıldığını duyunca ağzınız açık kalacak

Akıllı telefonlar piyasaya çıkmadan önce en çok tercih edilen Nokia 3310 telefonların tekrar sık sık tercih edildiği öğrenildi. Ancak bu sefer kullanım amacı bambaşka! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
NOKIA 3310 TELEFONUN KULLANIM AMAÇLARINokia 3310 bir zamanların en çok tercih edilen ve sevilen telefonu haline gelmişti. Nokia 3310 sağlamlığı ile kendinden sık sık söz ettiriyordu. Telefon tekrar kullanılmaya başlandı ancak bu sefer araç çalmak için kullanılıyor! Sosyal medyada yayınlanan haberlere göre araçların sürücü koltuğunda oturan kişi kablo aracılığıyla telefonu araca bağlıyor ve başlat durdur menüsünden otomobili çalıştır seçeneğini seçerek aracı çalıştırıyor.
İnsanlar bu sistemin nasıl çalıştırıldığını araştırıyor. Araç hırsızları telefona ya da bluetooth hoparlörlerin içinde minik cihazlar yerleştiriyor ve bu sistemle aracı çalıştırıyor. Bu cihazları üreten kişiler acil durum yardımlaşma ve haberleşme cihazı ismini koydukları cihazları 2 bin dolar ve 19 bin dolar arasında satışa sunuyor. ABD tarafından çıkan haberlere göre para transferi ya da kripto para ödemesiyle bu cihazlar satın alınıyor ve takip edilmeleri zorlaşıyor. Araçların motorları 10-15 saniye içinde bu cihazlarla çalıştırılabiliyor. Araç sahiplerinin ise bu konuda önlem alabileceği pek bir seçenek bulunmuyor.