TEKNOLOJİ
16 Eylül 2022 - 09:59

Nokia, Türkiye'de 5G yatırımlarını artırdı

Nokia, endüstriyel kullanım senaryolarının geliştirilmesine imkân tanıyan MEXT Teknoloji Merkezinde 5G özel kablosuz çözümünün kurulumunu gerçekleştirecek.

TEKNOLOJİ
16 Eylül 2022 - 09:59
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Nokia, Türkiye’de 5G yatırımlarını artırdı


Nokia ve MEXT Türk sanayi sektörünün dijital dönüşümünü hızlandırmak ve yerel ekosistemin 5G özel kablosuz şebeke üzerinde inovasyon amaçlı ortaklaşa çalışmasını sağlamak için iş birliği yaptıklarını basın toplantısıyla duyurdu. İstanbul Ataşehir'de kurulan dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezinde düzenlenen basın toplantısına Nokia Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Jan Van Tetering, Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan ve MEXT Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem katıldı.

“5G ekosisteminin Türkiye'de oluşması için çok çaba gösteriyoruz”
Türkiye'de 5G hizmetlerinin verilmesinin, bilgi teknolojileri iletişim kurulunun yetkilendirme çalışmasına bağlı olduğunu belirten Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan, “Bizim an itibariyle yaptığımız her şey 5G gelmeden önce insanların 5G ile gelecek faydalarla ilgili bilgilenmesini sağlamaya yönelik” dedi. Erzincan, “5G'nin bireysel tarafını ağırlıklı olarak Telekom operatörlüğü üstleniyorlar biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Kurumlar tarafı bizim açımızdan daha fazla öneme sahip. 2G, 3G, 4G insanlara hitap eden iletişim altyapılarıydı. 5G için hem insanlara hem kurumlara hitap eden bir altyapı diyebiliriz. Dolayısıyla kurumsal alanda farkındalık oluşturmak için çok ciddi bir çabamız var. Yaptığımız partnerlik sadece Türkiye için değil, bu ihtiyaç Türkiye'de mümkün oldukça dünyanın her yerinde var. Teknolojinin kullanım alanını sağlayacak olan da yerli ve yabancı ekosistemin endüstriye bu teknolojiyi kullanarak sağlayacağı faydaları gösterici platformların varlığı. Bu pazar yeni yeni oluşuyor. Türkiye'nin rekabetçiliği için büyük bir fırsat. Biz de bu ekosistemin oluşması için çok çaba gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.



“5G teknolojisine bazı sektörler daha süratli geçecek”
5G teknolojisine bazı sektörlerin daha süratli adapte olacağını belirten MEXT Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem, “Rekabet anlamında zorlu koşullarda faaliyeterini sürdüren sektörler dijitalleşmeyi bundan önce kucaklamış durumda” dedi. Erdem, konuşmasına bu şekilde devam etti:

“Bu sektörlerden pozitif anlamda ayrışan olarak otomotivi söyleyebiliriz. Otomotiv zaten hem Ar-Ge kültürü açısından benzer şekilde rekabet koşulları açısından çok rekabetçi bir sektör. Bu açıdan dijitalleşmede bayağı önde gidiyorlar. Ayrıca enerji ve kimya tarafında kimya sektörüne baktığımız zaman bunların süreçleri de çok karmaşık. Onlar da bu zorlu koşulları yönetebilmek adına dijitalleşmeden fayda sağlamayı seçmiş durumdalar. Diğer sektörlerin ise gidecek daha fazla yolları var. Geriden gelen sektörlerde önemli yetkili yöneticilerin vizyonunu değiştirmemiz gerekiyor. Dijital olgunluk değerlendirmesini çok önemsiyoruz. Sürdürülebilirlikten çok bahsediyoruz, bu konunun öncülüğü aslında dijitalleşmeden geçiyor. Bugünden başlayıp dijitalleşme yatırımlarına hız verenler aslında birkaç senesi için hem bugünün verimliliği anlamında önde olacaklar aynı anda ileriki dönemlerde karşı karşıya kalacakları sürdürülebilirlik koşullarına karşı doğal avantaj sağlamış olacaklar” şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
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