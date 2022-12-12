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12 Aralık 2022 - 14:38

Nordin Amrabat kardeşi Sofyan Amrabat 'ın yeni adresini duyurdu!

Eski Galatasaraylı yıldız Nordin Amrabat, Dünya Kupası'na Fas formasıyla gösterdiği performansla damga vuran kardeşi Sofyan Amrabaty'ın yeni takımını duyurdu. Yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

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12 Aralık 2022 - 14:38
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Nordin Amrabat kardeşi Sofyan Amrabat 'ın yeni adresini duyurdu!


Dünya Kupası'nda Fas, son olarak çeyrek final mücadelesinde dünya devi Portekiz'i devirerek büyük sürprize imza attı. Takım halinde büyük başarıya imza atan Fas Milli Takımı'nda, en çok konuşulan isim hiç şüphesiz Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Sofyan Amrabat oldu.

Adeta Fas Milli Takımı'nın orta sahadaki dinamosu haline gelen Sofyan Amrabat, Dünya Kupası'ndaki etkili performansıyla taliplerini arttırdı. 



Nordin Amrabat'tan transfer sözleri! 

Bir dönem Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat, Fas-Portekiz maçının ardından kardeşi Sofyan Amrabat ile birlikte röportaja katıldı. Nordin Amrabat, röportaj esnasında duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. 

Maç sonu röportajında kardeşini tebrik eden Nordin Amrabat, Sofyan Amrabat'ın transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.  Nordin Amrabat kardeşine, Liverpool ve Tottenham'ın ilgi göstermesine rağmen PSG'ye transfer olması gerektiğini söyledi. 

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Amrabat, kardeşinin transferi hakkında şunları söyledi:

"Dünya Kupası kesinlikle Şampiyonlar Ligi kadar ve hatta belki daha da büyük bir arena. Sofyan bu sahnede iyi oynadığı için ilgi odağı olması normal. Bana göre PSG'ye gerçekten de çok yakışırdı. Onun ve Marco Verratti'nin birlikte oynadığı bir orta saha hayali harika olurdu. Nasser Al-Khelaifi bu satırları okuyorsa bunun için hemen harekete geçmeli"

Sözleşmesi sona erecek

2020 senesinin kış transfer döneminde Serie A ekibi Verona'dan bir başka Serie A ekibi Fiorentina'ya 20 Milyon Euro karşılığında transfer olan Faslı futbolcunun sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor. Fiorentina'nın Faslı dinamo için 40 Milyon Euro talep edeceği öğrenildi.

Sofyan Amrabat'ın kariyeri

Futbola 2014-2015 sezonunda Hollanda Ligi ekibi Utrecht'te başlayan Sofyan Amrabat, daha sonrasında 2017-2018 sezonunda Feyenoord'a transfer oldu. 2018-2019 sezonuna kadar Hollanda'da kalan Sofyan'ın bir sonraki durağı Belçika ekibi Club Brugge oldu. Club Brugge kariyeri 2019-2020 sezonunda son bulan Faslı futbolcu daha sonrasında İtalyan ekibi Hellas Verona'ya transfer oldu. 2020-2021 sezonunda şu anda formasını giydiği Fiorentina'ya transfer olan Sofyan Amrabat'ın yeni adresi merakla bekleniyor. Amrabat kariyeri boyunca; 229 maçta görev alırken bu maçlarda 6 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Kariyeri boyunca 53 sarı kart gören futbolcu, 3 tane de kırmızı kart gördü. Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri 10 Milyon Euro olarak gösteriliyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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