Nordin Amrabat kardeşi Sofyan Amrabat 'ın yeni adresini duyurdu!

Dünya Kupası'nda Fas, son olarak çeyrek final mücadelesinde dünya devi Portekiz'i devirerek büyük sürprize imza attı. Takım halinde büyük başarıya imza atan Fas Milli Takımı'nda, en çok konuşulan isim hiç şüphesiz Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Sofyan Amrabat oldu. Adeta Fas Milli Takımı'nın orta sahadaki dinamosu haline gelen Sofyan Amrabat, Dünya Kupası'ndaki etkili performansıyla taliplerini arttırdı.
Nordin Amrabat'tan transfer sözleri!
Bir dönem Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat, Fas-Portekiz maçının ardından kardeşi Sofyan Amrabat ile birlikte röportaja katıldı. Nordin Amrabat, röportaj esnasında duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.
Maç sonu röportajında kardeşini tebrik eden Nordin Amrabat, Sofyan Amrabat'ın transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nordin Amrabat kardeşine, Liverpool ve Tottenham'ın ilgi göstermesine rağmen PSG'ye transfer olması gerektiğini söyledi.
Amrabat, kardeşinin transferi hakkında şunları söyledi:
"Dünya Kupası kesinlikle Şampiyonlar Ligi kadar ve hatta belki daha da büyük bir arena. Sofyan bu sahnede iyi oynadığı için ilgi odağı olması normal. Bana göre PSG'ye gerçekten de çok yakışırdı. Onun ve Marco Verratti'nin birlikte oynadığı bir orta saha hayali harika olurdu. Nasser Al-Khelaifi bu satırları okuyorsa bunun için hemen harekete geçmeli"