MAGAZİN
29 Ağustos 2022 - 19:12

Norm Ender ile Ben Fero kavga mı etti? Rap müziğin iki iddialı ismi birbirine girdi

2019 senesinde rap dünyasının ünlü isimlerinden Norm Ender ve Ben Fero'nun kavga etme iddiaları gündeme oturmuştu. Peki ikili arasında neler yaşanmıştı? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
29 Ağustos 2022 - 19:12
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Norm Ender ile Ben Fero kavga mı etti? Rap müziğin iki iddialı ismi birbirine girdi


Rap dünyasının başarılı iki ismi Ben Fero ve Norm Ender'in geçtiğimiz senelerde kavga etmeleri ile ilgili iddialar sevenlerinin merakına sebep olmuştu. Peki ikili arasındaki tartışmaların sebebi neydi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ben Fero ve Norm Ender kavgası

Öncelikle sosyal medya üzerinden Ben Fero ve Norm Ender arasında gerginlik yaşandığı iddiaları ortaya çıkmıştı. Ben Fero'nun yıldızı bir anda parladıktan sonra bir diğer başarılı isim Norm Ender tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Daha sonra ise Norm Ender'in Mekanın Sahibi isimli şarkısını çıkarması da rap dünyasını sarsmıştı. 



Ben Fero ile Norm Ender Kavgası

Bu gerilimlerden sonra ise iddialara göre havaalanında Norm Ender ve Ben Fero'nun karşılaştığı, daha sonra ise fiziksel olarak birbirlerine girdiği söyleniyor. Bir kısım ise o kavgadaki kişinin Ben Fero olmadığını iddia ediyor.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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