Norm Ender ile Ben Fero kavga mı etti? Rap müziğin iki iddialı ismi birbirine girdi







Ben Fero ve Norm Ender kavgası







Rap dünyasının başarılı iki ismi Ben Fero ve Norm Ender'in geçtiğimiz senelerde kavga etmeleri ile ilgili iddialar sevenlerinin merakına sebep olmuştu. Peki ikili arasındaki tartışmaların sebebi neydi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Öncelikle sosyal medya üzerinden Ben Fero ve Norm Ender arasında gerginlik yaşandığı iddiaları ortaya çıkmıştı. Ben Fero'nun yıldızı bir anda parladıktan sonra bir diğer başarılı isim Norm Ender tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Daha sonra ise Norm Ender'in Mekanın Sahibi isimli şarkısını çıkarması da rap dünyasını sarsmıştı.Bu gerilimlerden sonra ise iddialara göre havaalanında Norm Ender ve Ben Fero'nun karşılaştığı, daha sonra ise fiziksel olarak birbirlerine girdiği söyleniyor. Bir kısım ise o kavgadaki kişinin Ben Fero olmadığını iddia ediyor.