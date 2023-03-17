Noterde işlem yapacak olanlar yandı! 4000 TL sınır çizildi: Dev zam sonrası fiyat listesi yayınlandı!







HARÇLAR ARTIRILDI







Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, yeni fiyatlar 2023 yılı noter ücretine göre belirlendi. Dolayısıyla 8 Mart'ta yürürlüğe giren yeni tarifeye göre noterler taşınmaz sözleşmesi, satışa konu taşınmazlarında satış değerinden binde 1 alıyor. Bu ücret 500 Türk Lirasından az ve 4000 Türk Lirasından fazla olamaz.Harçlar Kanunu'na göre bu işlemler için noter tarafından harçların yüzde 30'u oranında alınan noter harcının alt sınırı 8.66 Türk Lirasından 17.32 Türk Lirasına, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391.91 Türk Lirasından 783.82 Türk Lirasına, hazırlanan her bir sayfa için alınan yazı ücreti 11.88 Türk Lirasından 23.76 Türk Lirasından, tescili gereken işlemlere ait kağıtlar, her işleme maktu olarak alınan ücretse 3.71 Türk Lirasından 7.42 Türk Lirasına yükseldi.