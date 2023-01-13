Notere gidince eli boş dönmeyin! Düzen sil baştan değişti: Artık sadece o kanal üzerinden yapılacak! Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de







DÜZENLEME BELGESİ NOTER TARAFINDAN HAZIRLANACAK!







Resmi Gazete'de yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında, satış sözleşmesinin düzenlenmesine dair başvurular yalnızca Noterler Birliği'nin "e-randevu ve başvuru" uygulamasından e-Devlet uygulaması üzerinden yapılacaktır. Gerekli belgeler Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi'ne (TNBBS) yüklenip, belgelerin asıl nüshaları randevu tarihinde noterliğe ibraz edilecektir.Noter, başvurunun üstüne TNBBS'den başvuru belgesi düzenlemesi yapacak. Hukuki ya da fiili engelden dolayı başvuru belgesinin düzenlenmemesi halinde başvuru kabul edilmeyerek taraflara güncelleme hakkı verilecektir.Noterin düzenlemiş olduğu başvuru belgesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden iletilecektir. Taşınmaza dair kayıt ve belgelerin tamamlanması sonrasında noter, hak sahibini belirleyerek taşınmazın satışına engel hukuki bir durum olmadığı belirlendiğinde sözleşme hazırlanacak. Sözleşme, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne kaydedilip, tapu müdürlüğü tarafından tescili sağlanacaktır.