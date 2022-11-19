YAŞAM
19 Kasım 2022 - 10:18

Noterler cumartesi ve pazar çalışıyor mu? Nöbetçi noterler kaça kadar çalışıyor? Nöbetçi noterlerde fiyat farkı varmı?

Noterler üzerinden tapu alım satım işlemleri, tescil ve vekaletname gibi pek çok farklı işlem yapılmaktadır. Hafta içi açık olan noterlerin hafta sonu da açık olup olmadığı merak ediliyor. İşte noter çalışma saatleri…

YAŞAM
19 Kasım 2022 - 10:18
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Noterler cumartesi ve pazar çalışıyor mu? Nöbetçi noterler kaça kadar çalışıyor? Nöbetçi noterlerde fiyat farkı varmı?


Birçok kişiye hizmet veren noterler gerçek ve tüzel kişiler arasındaki işlemleri resmiyete dökerek belgeleyen kişilerdir. Noterlerin açılış ve kapanış saatleri bulunmaktadır. Hafta içi saat 09:00'da açılan noterler öğlen arasına kadar çalışmaya devam eder. Öğleden sonra ise 13:00'da başlayan mesai 17:00'a kadar devam eder. Birçok kişi noterlerin hafta sonu açık olup olmadığını merak ediyor. Noterde işlem yapmak isteyen kişiler çalışma saatleri hakkında detaylı araştırma yapıyor. İşte noter çalışma saatleri…

NOTERLER HAFTA SONLARI AÇIK OLUR MU?

Resmi daireler ve kamu kurumları hafta içi hizmet veren kurumlar olarak görülmektedir. Noterlerde resmi kurumlar arasında yer aldığı için hafta içi açık olmaktadır.Yani Cumartesi ve Pazar günü noterler kapalıdır. Fakat nöbetçi noterler hafta sonu açık olurken acil durumlarda vatandaşlara kolaylık sağlamaktadır.

NÖBETÇİ NOTERLER SAAT KAÇA KADAR AÇIKTIR?



Nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında açık olmaktadır. Nöbetçi noterler illere göre farklı yerlerde açık olmaktadır.

Noter haftasonu açık mı

NÖBETÇİ NOTERLERDE FİYAT FARKI VAR MI?

Noterler üzerinden hafta sonu işlem yapmak isteyen kişiler ne kadar para ödeyeceklerini de merak ediyor. Vatandaşlardan hafta içi alınan ücretlerle aynı tutarda işlem ücreti alınır.

NOTERLER HANGİ KURUMA BAĞLI?

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan noterler, adalet müfettişlerinin Cumhuriyet savcılarının ve Türkiye Noterler Birliği'nin gözetim ve denetimiyle birlikte hizmet vermektedir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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