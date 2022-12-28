SPOR
28 Aralık 2022 - 18:42

Novak Djokovic, Avustralya vizesini aldı; Nadal daha mutlu oldu

Sert kort zeminin kralı Novak Djokovic, geçen sene Avustralya vizesini alamamıştı. Onun yokluğunda turnuvayı Medvedev ve Nadal domine etmişti. Medvedev, tek erkekler finalinde Nadal'a karşı 2-0 öne geçmiş, yılların eskitemediği Nadal üç set arka arkaya kazanarak Avustralya'da kariyerinde ikinci kez şampiyon olmuştu. Nadal, bu sezon Avustralya'da tekrardan mücadele edebilecek olan Djokovic adına ise çok mutlu.

SPOR
28 Aralık 2022 - 18:42
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Novak Djokovic, Avustralya vizesini aldı; Nadal daha mutlu oldu


Virüsün en çok dengesini değiştirdiği sporlardan biri tenis. Hatta belki de bu konuda bir numarası. Erkekler tenisi altın çağını yaşarken Covid, terazinin ayarını bozdu ve dengeyi bir tarafa doğru kırdı.

2019'un sonunda Çin'de çıkan Covid-19 virüsü, 2020'li yıllara en güzel hayallerini kurarak giren insanlar büyük bir sürpriz hazırladı. Hayat durdu, herkes olduğu yerde kaldı ve kıpırdamadı. Hareket dahi etmedi. Spor da bundan nasibini aldı.



2021 yılında Tokyo 2020 ve Amerika Açık'ta Sırp raket Novak Djokovic için her şey tersine döndü. İki turnuvadan da boynu bükük ayrıldı Terminatör.

2022 senesi başlarken Avustralya belki de iyi bir dinlenme tesisiydi. Tüm dünya yine ona karşıydı. Derken eski dosttan kötü haber geldi. Djokovic, Avustralya'da korta çıkamayacaktı. Üstelik onun yokluğunda turnuvayı kazanan isim ise Rafael Nadal oldu.

Şimdi daha yüksek bir enerjiyle ve daha da büyük bir hırsla Avustralya'ya geri dönüyor. 2023'ün ilk ayında neler olacak, merak etmemek elde değil...

Onun dönüşüne en çok sevinenlerden biri de 22 kez tek erkeklerde Grand Slam şampiyonluğu yaşayan Rafael Nadal. İspayon raket verdiği demeçte; "Novak'ın Avustralya'da olması hem tenis hem de seyirciler için çok iyi bir gelişme" dedi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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