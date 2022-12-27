SPOR
27 Aralık 2022 - 22:39

Novak Djokovic'in Avustralya vizesi hazır. Artık gözler 2023 takvim yılının ilk Grand Slam'inde

Virüsün en çok dengesini değiştirdiği sporlardan biri tenis. Hatta belki de bu konuda bir numarası. Erkekler tenisi altın çağını yaşarken Covid, terazinin ayarını bozdu ve dengeyi bir tarafa doğru kırdı.

SPOR
27 Aralık 2022 - 22:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Novak Djokovic'in Avustralya vizesi hazır. Artık gözler 2023 takvim yılının ilk Grand Slam'inde


Virüsün en çok dengesini değiştirdiği sporlardan biri tenis. Hatta belki de bu konuda bir numarası. Erkekler tenisi altın çağını yaşarken Covid, terazinin ayarını bozdu ve dengeyi bir tarafa doğru kırdı.

2019'un sonunda Çin'de çıkan Covid-19 virüsü, 2020'li yıllara en güzel hayallerini kurarak giren insanlar büyük bir sürpriz hazırladı. Hayat durdu, herkes olduğu yerde kaldı ve kıpırdamadı. Hareket dahi etmedi. Spor da bundan nasibini aldı. 2021 ile tekrardan harekete geçildi. Teniste kuşkusuz ilk 7 ay sonunda tenisin tek bir kahramanı ve kazananı vardı. O isim de Novak Djokovic'ten başkası değildi. 



Avustralya Açık, onun kalesiydi çünkü o tarihin en iyi sert kort tenisçisiydi. Ancak senenin ikinci Grand Slam turnuvası farklıydı. Takvim yaprakları Mayıs ayına geldiğinde bir İspanyol, dünyadaki tüm insanlardan ayrışıyordu. 13 kez kazanmıştı. Bir turnuvayı! Bu büyük bir saçmalıktı. Açıklaması yoktu. Novak Djokovic, o İspanyol oyuncuyla yarı finalde karşı karşıya geldi. Rafael Nadal, toprağın tek hakimi ve tek kralıydı. Onun kuralları geçerliydi hep. 5 Haziran günü işler tersine döndü. Nadal, Roland Garros tarihinde üçüncü kez kaybetti. Djokovic & Nadal

Djokovic, finalde de hata yapmadı ve 2/2 ile yola devam etti. Wimbledon'dan da onu zorlayacak isim bulmakta güçlük çekiliyordu ve orada da zorlanmadı. Olimpiyat Oyunları öncesi üç Grand Slam zaferi vardı. Hedef belliydi: Golden Slam. Bunu başarmak için önünde Tokyo 2020 ve Amerika Açık vardı. İşte orada işler tersine döndü. İki turnuvadan da boynu bükük ayrıldı Terminatör.

Yeni seneye başlayacaktı. Avustralya belki de iyi bir dinlenme tesisiydi. Tüm dünya yine ona karşıydı. Derken eski dosttan kötü haber geldi. Djokovic, Avustralya'da korta çıkamayacaktı. Üstelik onun yokluğunda turnuvayı kazanan isim ise Rafael Nadal oldu.

Şimdi daha yüksek bir enerjiyle ve daha da büyük bir hırsla Avustralya'ya geri dönüyor. 2023'ün ilk ayında neler olacak, merak etmemek elde değil...

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu
Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe mağlubiyetinin...
Fenerbahçe Kadıköy'de Atakaş Hatayspor engelini dört golle aştı, teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi
Fenerbahçe Kadıköy'de Atakaş Hatayspor engelini dört golle aştı,...
Cristiano Ronaldo Junior, babasının ayak izlerini takip etmeye devam ediyor. Real Madrid'in prensi olmaya geliyor
Cristiano Ronaldo Junior, babasının ayak izlerini takip etmeye devam...
Dallas Mavericks, Tyler Dorsey'i serbest bıraktı. Avrupa piyasası kızıştı
Dallas Mavericks, Tyler Dorsey'i serbest bıraktı. Avrupa piyasası kızıştı
Kızılyıldız Başkanı Nebojsa Covic şok açıklamalarıyla Sırbistan gündeminde
Kızılyıldız Başkanı Nebojsa Covic şok açıklamalarıyla Sırbistan...
Fenerbahçe, Hatayspor engelini 4 golle aştı. Tekrar liderliğe yükseldi
Fenerbahçe, Hatayspor engelini 4 golle aştı. Tekrar liderliğe yükseldi
Anadolu Efes transferde gaza bastı. Beşiktaş Emlakjet'in genç oyuncusu Furkan Haltalı imzayı atmak üzere
Anadolu Efes transferde gaza bastı. Beşiktaş Emlakjet'in genç oyuncusu...
Dele Alli'nin hayatına dokunan top. Yıldız oyuncu, kaderini yeşil sahada çiziyor
Dele Alli'nin hayatına dokunan top. Yıldız oyuncu, kaderini yeşil...
Will Clyburn'ün tarihi gecesi galibiyetle sonuçlanmadı. Yıldız oyuncu derbide büyük yürek ortaya koydu
Will Clyburn'ün tarihi gecesi galibiyetle sonuçlanmadı. Yıldız oyuncu...
Lider Arsenal, evinde hata yapmadı, taraftarına yeni yıl hediyesini önden verdi
Lider Arsenal, evinde hata yapmadı, taraftarına yeni yıl hediyesini...
Tenisçiler ve Covid aşılarının yıldızı bir türlü barışmadı. Bu seferki skandalın başaktörü Camila Giorgi
Tenisçiler ve Covid aşılarının yıldızı bir türlü barışmadı....
Kasım ayında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı görevinden ayrılan Giovanni Guidetti'nin milli arenada yeni adresi belli oldu. İtalyan Başantrenör, Sırbistan'ın yeni teknik patronu
Kasım ayında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı görevinden ayrılan...
Alperen Şengün formanın hakkını vermeye devam ediyor. Milli oyuncu yine tarihe geçecek bir performansa imza attı
Alperen Şengün formanın hakkını vermeye devam ediyor. Milli oyuncu...
İstanbul derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko. Dimitris Itoudis ve öğrencileri, uzatma sonunda galibiyet koştu
İstanbul derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko. Dimitris Itoudis ve öğrencileri,...
AC Milan'ın efsane golcüsü Andrey Shevchenko, İtalya günlerini yad etti
AC Milan'ın efsane golcüsü Andrey Shevchenko, İtalya günlerini yad...