Novak Djokovic'in Avustralya vizesi hazır. Artık gözler 2023 takvim yılının ilk Grand Slam'inde

Virüsün en çok dengesini değiştirdiği sporlardan biri tenis. Hatta belki de bu konuda bir numarası. Erkekler tenisi altın çağını yaşarken Covid, terazinin ayarını bozdu ve dengeyi bir tarafa doğru kırdı. 2019'un sonunda Çin'de çıkan Covid-19 virüsü, 2020'li yıllara en güzel hayallerini kurarak giren insanlar büyük bir sürpriz hazırladı. Hayat durdu, herkes olduğu yerde kaldı ve kıpırdamadı. Hareket dahi etmedi. Spor da bundan nasibini aldı. 2021 ile tekrardan harekete geçildi. Teniste kuşkusuz ilk 7 ay sonunda tenisin tek bir kahramanı ve kazananı vardı. O isim de Novak Djokovic'ten başkası değildi.
Avustralya Açık, onun kalesiydi çünkü o tarihin en iyi sert kort tenisçisiydi. Ancak senenin ikinci Grand Slam turnuvası farklıydı. Takvim yaprakları Mayıs ayına geldiğinde bir İspanyol, dünyadaki tüm insanlardan ayrışıyordu. 13 kez kazanmıştı. Bir turnuvayı! Bu büyük bir saçmalıktı. Açıklaması yoktu. Novak Djokovic, o İspanyol oyuncuyla yarı finalde karşı karşıya geldi. Rafael Nadal, toprağın tek hakimi ve tek kralıydı. Onun kuralları geçerliydi hep. 5 Haziran günü işler tersine döndü. Nadal, Roland Garros tarihinde üçüncü kez kaybetti. Djokovic, finalde de hata yapmadı ve 2/2 ile yola devam etti. Wimbledon'dan da onu zorlayacak isim bulmakta güçlük çekiliyordu ve orada da zorlanmadı. Olimpiyat Oyunları öncesi üç Grand Slam zaferi vardı. Hedef belliydi: Golden Slam. Bunu başarmak için önünde Tokyo 2020 ve Amerika Açık vardı. İşte orada işler tersine döndü. İki turnuvadan da boynu bükük ayrıldı Terminatör. Yeni seneye başlayacaktı. Avustralya belki de iyi bir dinlenme tesisiydi. Tüm dünya yine ona karşıydı. Derken eski dosttan kötü haber geldi. Djokovic, Avustralya'da korta çıkamayacaktı. Üstelik onun yokluğunda turnuvayı kazanan isim ise Rafael Nadal oldu. Şimdi daha yüksek bir enerjiyle ve daha da büyük bir hırsla Avustralya'ya geri dönüyor. 2023'ün ilk ayında neler olacak, merak etmemek elde değil...