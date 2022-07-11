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11 Temmuz 2022 - 14:16

Novak Djokovic kimdir? Wimbledon şampiyonu tenisçi Novak Djokovic kaç yaşında, nereli?

Fransa Açık Tenis Turnuvası’nın en büyük karşılaşmalarından birisi olarak tanımlanan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Sıro tenisçi Novak Djokovic, 7. şampiyonluğunu kazandı. Tenis severlerin ilgiyle takip etiği yarışlar sonrası şampiyon tenisçi Novak Djokovic'in hayatı ve kariyeri merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

SPOR
11 Temmuz 2022 - 14:16
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Novak Djokovic kimdir? Wimbledon şampiyonu tenisçi Novak Djokovic kaç yaşında, nereli?


Tenis severlerin büyük bir ilgiyle takip ettikleri Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın finale çıkan ismi belli oldu. Final maçı için Rafael Nadal ile karşıya gelen Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarışmayı kazandı ve adını finale yazdırdı. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 7. kez şampiyonluk kupasını kaldıran Novak Djokovic bugünün en çok araştırılan ismi oldu.

Novak Djokovic kimdir

Novak Djokovic kimdir, kaç yaşında?



22 Mayıs 1987'de Belgrad'da dünyaya gelen Sırp tenisçi Novak Djokovic, ATP sıralaması verilerine göre günümüz tekler de tenisin 1 numarasında yer almaktadır.

Kariyerinde toplamda 20 grand slam şampiyonluğu olan Sırp tenisçi Wimbledon 2016, 2021 Fransa Açık tenis turnuvalarında da şampiyonluk kupasını eline almıştır. Djokovij aynı zamanda Grand Slam kazanan ilk Sırp tenisçi ünvanını da elinde bulundurmaktadır.

Novak Djokovic kimdir

2007 yılında Federer'i yenebilen birkaç tenisçiden biri olan ve 2008 yılında da Indian Wells şampiyonu olan Novak Djokovic 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmış ve ABD'li James Blake'i 2-0 yenerek bronz madalya almıştır.

teniste en büyük atılımını ise ABD Açık Tenis turnuvasında kazandığı ikincilik ile yapan Novak Djokovic, Wimbledon turnuvaları sürecinde çıktığı yarı finaller onun ne kadar yetenekli bir tenisçi olduğunu gösteriyor.

Novak Djokovic kimdir

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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