MEDYA
01 Mayıs 2023 - 13:30

NTV kanalında deprem! 22 yıllık sunucu istifa etti: Nedenini duyanlar...

Doğuş Medya Grubu, son zamanlarda yaşadığı flaş bir ayrılıkla gündeme geldi. Grup bünyesinde 22 yıldır görev yapmış deneyimli bir isim, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Doğuş Medya Grubu'ndan ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

MEDYA
01 Mayıs 2023 - 13:30
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NTV kanalında deprem! 22 yıllık sunucu istifa etti: Nedenini duyanlar...
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Doğuş Medya Grubu bünyesinde 8 yıldır NTV'de sunuculuk yapan deneyimli isim Berfu Güven, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanalla yollarını ayırdığını duyurdu. Güven, medya sektöründe tanınan bir isim olarak uzun yıllar boyunca NTV'de görev yapmış ve izleyicilerin sevgisini kazanmıştı.

BERFU GÜVEN AYRILIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

BERFU GÜVEN

Berfu Güven, açıklamasında hayatının yarısının aynı kurumda geçtiğini belirterek, NTV'den kendi isteğiyle ayrıldığını vurguladı. Güven, kariyeri boyunca medya sektöründe farklı görevlerde yer alarak, deneyimli bir sunucu ve gazeteci olarak sektöre damgasını vurmuştu.



CNBC-e gibi bir dönem Doğuş Medya Grubu bünyesinde yayın yapan bir kanalda da görev yapan Güven, sektördeki deneyimi ve bilgisiyle tanınan bir isim haline gelmişti. Ayrılığı hakkında herhangi bir sebep belirtmeyen Güven, yeni bir projede yer alıp almayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapmadı.

NTV'nin bu ayrılık sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Berfu Güven'in sektördeki deneyimi ve tecrübesiyle yeni bir proje için birçok kanalın radarında olduğu da söyleniyor. Medya sektöründeki bu tarz ayrılıkların sık sık yaşandığı bilinirken, Güven'in ayrılığı sektördeki dengeleri değiştirebilir ve farklı birçok projede yer alması bekleniyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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