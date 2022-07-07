GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 18:03

NTV Twitter'da neden boykot ediliyor? 7 Temmuz NTV Boykot gündem oldu

Twitter'da NTV için neden hashtag açıldığı merak ediliyor. Son saatlerde Twitter gündeminde yer alan NTV, boykot ediliyor ve #NtvBoykot hashtaginin neden açıldığı araştırlıyor. Peki, NTV Twitter'da neden boykot ediliyor? İşte detaylar...

GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 18:03
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NTV Twitter’da neden boykot ediliyor? 7 Temmuz NTV Boykot gündem oldu


Gün içerisinde Twitter'da gündem olan NTV'nin neden boykot edildiği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Açılan #NtvBoykot hashtagi herkesin dikkatini çekiyor ve bu durumun neden kaynaklı olduğu araştırılıyor.

NTV Twitter'da neden boykot ediliyor?

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe, beş yıldızlı logo kullanımına başladı. Bunun ardından ise olayların ardı arkası kesilmedi. Fenerbahçe, 1959 yılından önce yaşanan şampiyonlukların sayılmasını isteyerek ciddi anlamda kampanya ve çalışmalara başladı. Bu durum, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değerlendirmeye alındı ve ret kararı verildi. Sonrasındaysa Fenerbahçe sosyal medya hesaplarından bazı açıklamalarda bulundu ve ardından 5 yıldızlı logosunu kullanıma sunduklarını belirtti.



2022-2023 sezonunda Süper Lig'de sahalara 5 yıldızlı formayla çıkacaklarını açıklayan Fenerbahçe’nin yeni logosu ise birçok kanaldan yayınlanmaya başladı. NTV ekranlarında da buna yer verilince bu durum Galatasaraylı taraftarların tepki göstermesine neden oldu. Galatasaray Spor Kulübü ise bu durum sonrasında resmi hesapları üzerinden açıklamalar da bulunarak bu konuyu hukuki yollara taşıyacaklarını belirtmişlerdi.

Bugün ise NTV ekranlarında yapılan bir Fenerbahçe haberinde Fenerbahçe’nin yeni 5 yıldızlı logosu ekranlara yansıyınca ardı arkası kesilmeyen tepkilere gelmeye başladı. Bu olayın hemen arkasından ise Galatasaraylı taraftarlar Twitter'da #NTVBoykot etiketini açtı ve kısa bir sürede bu hashtag Türkiye gündemi içerisinde 2. sırada yer aldı. NTV hakkında 2.024 tweet atılırken bu konunun gündemde bir süre daha üzerinde durulacağı düşünülüyor. Tüm bu olanlara karşın NTV'den ise konuyla ilgili olarak henüz bir açıkla gelmedi.

NTV boykot

Galatasaray’ın Fenerbahçe’nin 5 yıldız kullanımına yönelik duyurusu şöyle;

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Sayın BAşkanlığı'na

Ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması talebidir.

Açıklamalar:

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 06.07.2022 tarihinde, bu sezon itibariyle iddia edilen 28 Türkiye Şampiyonluğu’nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımının hayata geçirildiği www.fenerbahce.org üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyuru gayrimeşrudur. Kulübümüz 23.03.2021 tarihinde bu konuyla ilgili gerekli itirazlarını yazılı olarak beyan ederek başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleri ile birlikte Sayın Federasyonunuza iletmiştir.

Altmış iki yıldır uygulanmakta olan Milli Lig Sisteminin kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi amacıyla çaba harcamaya devam etmek, sportif başarısızlıklarını örtbas etmek için Türk futbolunu ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun itibarını zedelemek için gözünü kırpmayan, sorunlu bir düşüncenin ürünüdür.

İzansız ve hukuk tanımaz bir şekilde yapılmaya çalışılan bu ve benzeri girişimleri hoş görmemiz, Türk yargı ve idare sistemi ve kararlarını hiçe sayan, eşi benzeri olmayan şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez.

İnanıyoruz ki, sadece Galatasaray camiasının değil diğer kulüp yönetimleri ve taraftarlarının da ortak amacı, maddi ve manevi kayba uğramamak, armalarını asılsız pazarlama ve manipülasyon malzemesine aracı etmemektir. Bu amaçla herkesi hukukun, adaletin ve tarihi gerçeklerin yanında olmaya davet ederiz.

Sonuç ve İstem:

Yönetiminizin göreve geldiği ilk günden beri gerek söylemleri gerekse eylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adalet duygusuna önem verdiğine şahit olmaktayız.

Türkiye Futbol Federasyonu ilgili talimatlarında şampiyonluk yıldızlarının nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmesine rağmen sürdürülmeye çalışılan bu orta oyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğramasının engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF Talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz.

Saygılarımla.

Dursun Aydın ÖZBEK

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı”

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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