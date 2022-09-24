GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 01:27

Nüfus müdürlüklerine hafta sonu KPSS mesaisi! 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında nüfus müdürlükleri açık tutulacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları için cumartesi ve pazar günü nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını duyurdu.

GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 01:27
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Nüfus müdürlüklerine hafta sonu KPSS mesaisi! 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında nüfus müdürlükleri açık tutulacak!


81 il genelinde tüm nüfus müdürlükleri Nüfus Müdürlüğü hafta sonları 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları için açık olacak. Nüfus müdürlüğü servisler adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları bakımından 24 Eylül Cumartesi ve 25 Eylül Pazar günü belirli saat aralığında hizmet için açık tutulacak.

Sosyal medya hesabı üzerinden biri duyuru yayınlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu gerçekleştirilecek olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları nedeniyle 81 il genelinde tüm nüfus müdürlüklerinin açık olacağını ve adayların hizmetinde olacağını bildirdi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında KPSS'ye katılım gösterecek adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarından dolayı nüfus müdürlükleri ile emniyet birimlerinin sürekli teyakkuz halinde olacağını belirtti.



Nüfus müdürlüklerine hafta sonu KPSS mesaisi

Nüfus müdürlüklerinin hafta sonu çalışma saatleri

KPSS adaylarının sınav yerlerine erken gitmeleri konusunda bir uyarıda bulunan Bakan Soylu, olası aksilik durumunda 6 bin 725 ekip aracı ile birlikte 1949 motosikletli polis ekibinin vatandaşlara yardım için görevlerinin başında hazır olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, mesajının devamında nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri hakkında da bilgi verdi ve 24 Eylül cumartesi günü saat 07.00-14.30, 25 Eylül pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında nüfus müdürlük servislerinin açık olacağını belirtti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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