Kim Kimdir
04 Kasım 2022 - 20:54

Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak, bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? Nur Tuğba Namlı canlı yayında açıkladı

Hakan Ural'la beraber Kanal D ekranlarında yayınlanan " Neler Oluyor Hayatta " programını sunan Tuğba Namlı’yı doğum heyecanı sardı. Nur Tuğba Namlı’nın bebeğinin cinsiyeti ne? Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimdir? Soruları ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Kim Kimdir
04 Kasım 2022 - 20:54
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Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak, bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? Nur Tuğba Namlı canlı yayında açıkladı
Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak? Hakan Ural'la beraber Kanal D ekranlarında yayınlanan " Neler Oluyor Hayatta " programını sunan Tuğba Namlı’yı doğum heyecanı sardı. Nur Tuğba Namlı’nın bebeğinin cinsiyeti ne? Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimdir? İşte detaylar…

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı 15 Haziran 1983 tarihinde Mersin’de dünyaya gelmiştir. Balıkesir Üniversitesi'nden mezun oldu. Var Misın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgün Feyman’dan sunuculuk dersi almıştır. SKY Türk kanalında akşam haber bültenine ev sahipliği yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak NTV'ye geçti.

Kasım 2014'te NTV'deki işinden ayrılarak TV8'e geçti. TV8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı bir programın sunuculuğunu yaptı. Bugün Kanal D'de Hakan Ural ile " Neler Oluyor Hayatta " programını sunuyor.

TUĞBA NAMLI NE ZAMAN DOĞUM YAPACAK?

Nur Tuğba Namlı'nın üçüncü çocuğuna hamile olduğunu partneri Hakan Ural canlı yayında duyurdu. Ural müjdeyi " Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" diyerek duyurdu. 37 haftalık hamile olan Tuğba Namlı doğum sevinci ve heyecanına girdi.

NUR TUĞBA NAMLI

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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