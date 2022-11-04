Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak? Hakan Ural'la beraber Kanal D ekranlarında yayınlanan " Neler Oluyor Hayatta " programını sunan Tuğba Namlı’yı doğum heyecanı sardı. Nur Tuğba Namlı’nın bebeğinin cinsiyeti ne? Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimdir? İşte detaylar…
Kim Kimdir
04 Kasım 2022 - 20:54
Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak, bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? Nur Tuğba Namlı canlı yayında açıkladı
Hakan Ural'la beraber Kanal D ekranlarında yayınlanan " Neler Oluyor Hayatta " programını sunan Tuğba Namlı’yı doğum heyecanı sardı. Nur Tuğba Namlı’nın bebeğinin cinsiyeti ne? Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimdir? Soruları ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…
Kim Kimdir
04 Kasım 2022 - 20:54
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