











Gaziantep'te birden fazla ölümlü kazanın meydana geldiği Nurdağı-Gaziantep yolunun temeli atıldı. Gaziantep'te yıllardır birden fazla ölümlü kazanın meydana geldiği Nurdağı-Gaziantep yolunun yenilenmesi ve genişletilmesi için çalışmalar tamamlandı. Tamamlanan çalışmalar neticesinde, 'ölüm yolu' olarak bilinen yolun tamamen yenilenmesi için temel atma töreni düzenlendi. 54 km uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yolun yeniden yapımı için gerçekleşen tören, Şehitkamil ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde düzenlendi. Nurdağı-Gaziantep Devlet Yolu'nun tamamlanıp hizmete sunulmasıyla çok daha güvenli, konforlu ve hızlı erişim imkanı ile trafik güvenliği üst düzeye çıkarken rahatlayacak trafik yoğunluğu ile güzergahta 60 dakikayı bulan yolculuk süresi ise 30 dakikaya düşürülecek. Yeni yapılacak yol ile toplam 115 milyon TL'lik tasarruf imkanı da doğacak."Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz"Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, "Bu yol bizim çocukluğumuzdan, gençliğimizden bu yana ölüm yolu olarak bilinen ve böyle nam salan bir yol. Bugün bu yolun yenilenmesi için oldukça önemli ve tarihi bir gündeyiz. Bu yolun yenilenmesi için emeği olan, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu yollar vatandaşlarımızı mutluluğa ve huzura kavuşturacak" dedi."Bugün çok harika bir nedenle bir aradayız"Törende konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Bugün iyi bir nedenle bizi burada buluşturan Rabbimize hamdolsun. Bu yol çok can almıştı ve ölüm yolu halini almıştı. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katkılarıyla bu yol yeniden yapılacak. Emeği ve katkısı olan en kademeden en alt kademedeki herkese çok teşekkür ederim. Bu yol vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diyerek konuşmasını belirtti."Bu yolun yapılması çok önemli"AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, "Bu yolun bugün temelinin atılması oldukça önemli. Biz eski zamanlarda hep bu yolu kullanırdık. Bugün yeni yollar yapıldı ve bu yol artık miadını doldurdu. Ama bu yol kullanılmaya devam etti. O yüzden bu yol önemli bir yol. Temel atma törenimizin hayırlı olmasını ve yolun tez zamanda bitirilmesini umuyoruz" dedi."Emeği geçen herkese teşekkürler"Gaziantep Valisi Davut Gül, "Bugün burada bu yolun temeli atılıyor. Umuyorum ki kısa zamanda bu yol bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulur. Bu yolun yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Nurdağı-Gaziantep yolunun temeli atıldı. Temel atma töreni çerçevesinde otoyola ilk beton dökme işlemi Bakan Karaismailoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından yapıldı.Temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Derya Babak, Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, diğer protokol üyeleri ve birden fazla vatandaş katıldı.