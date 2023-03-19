Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde 310 adet kalıcı köy evi inşa çalışmaları başlatıldı!













NURDAĞI'NA 935, ISLAHİYE'YE 1909 KALICI KONUT KURULACAK

"KALICI KÖY EVLERİNİN İNŞAATLARINA BAŞLIYORUZ"

Deprem felaketinin en çok yıkıma uğrattığı ilçelerden birisi olan Gaziantep Nurdağı'nda bulunan 7 köy, inşaa çalışmaları kapsamında alındı. Konuyla ilgili bilgileri ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. “Deprem bölgesine sadece binalar değil, bu şehrin ruhunu, kültür, sanat ve doğasını yansıtan yaşam alanları oluşturacağız." diyen Bakan Kurum, sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayarak ilçeye bağlı yedi köyde 310 kalıcı köy evinin inşaatına başlandığını söyledi. Bakan Kurum, gönderisinde “Sadece deprem bölgelerine binalar inşa etmeyeceğiz, aynı zamanda bu şehrin ruhunu yansıtan yaşam alanları oluşturacağız. Bu anlayışla 143 bin köy evi yapacağız.” ifadelerini kullandı.Bölgedeki inşaa çalışmaları hakkında detaylı bilgiler veren Bakan Murat Kurum, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile birlikte Emlak, Konut ve İnşaat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nurdağı'nda 935 kalıcı konutun bulunduğu alanlarda saha araştırması yaparak itiraz süreçleri tekliflerini tamamladı. Bu kapsamda İslahiye'de de 1909 kalıcı konut inşa edilecek. Geçici konut birimleri olan binalar ve prefabrike yapılar inşa edildi ve bir kısmı tamamlanma aşamasında."Bakan Murat Kurum, açıklamasının devamında, önümüzdeki günlerde tüm ihalelerin tamamlanarak diğer illerde de kalıcı köy evlerinin inşaatına başlanacağı açıklandı.