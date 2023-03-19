Deprem felaketinin en çok yıkıma uğrattığı ilçelerden birisi olan Gaziantep Nurdağı'nda bulunan 7 köy, inşaa çalışmaları kapsamında alındı. Konuyla ilgili bilgileri ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. “Deprem bölgesine sadece binalar değil, bu şehrin ruhunu, kültür, sanat ve doğasını yansıtan yaşam alanları oluşturacağız." diyen Bakan Kurum, sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayarak ilçeye bağlı yedi köyde 310 kalıcı köy evinin inşaatına başlandığını söyledi. Bakan Kurum, gönderisinde “Sadece deprem bölgelerine binalar inşa etmeyeceğiz, aynı zamanda bu şehrin ruhunu yansıtan yaşam alanları oluşturacağız. Bu anlayışla 143 bin köy evi yapacağız.” ifadelerini kullandı.
GÜNDEM
19 Mart 2023 - 17:52
Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde 310 adet kalıcı köy evi inşa çalışmaları başlatıldı!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Nurdağı'na bağlı 7 köyde inşa çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
GÜNDEM
19 Mart 2023 - 17:52