Nurdağı ve İslahiye’de 855 afet konutları için inşaat çalışması başlatıldı!













TOKİ'NİN 855 KONUTLUK İNŞAAT ÇALIŞMASI BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te birinci etap apartmanlarının ilk kazılarının yapıldığını ve jeoteknik çalışmaların tamamlandığını söyledi. Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi sonrası zarar gören bölgelere destek devam ediyor. İnsanların yaşam mücadelesi verdiği bölgelerde vatandaşların barınabilmeleri adına yeni yaşam alanları oluşturuluyor. Deprem bölgesinden çıkmak istemeyen vatandaşların yaralarını sarmak için geçici çadırlar ve konteyner kentler kullanılıyor.TOKİ'nin Gaziantep'e bağlı Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapılacak konutlara ait fotoğraflar Bakan Murat Kurum tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda, konutların yerden 3-4 kat yüksekte olacağı görülüyor. Bakan Kurum, inşaat çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bütün çabamız vatandaşın bir an önce evlerine kavuşması için. Sözleşmelerin imzalandığı ve zemin etütlerinin tamamlandığı alanlarda çalışmalara hemen başlanabilir. Başta TOKİ olmak üzere Nurdağı ve İslahiye'de yapmayı planladığı 855 konutun ilk kazılarını gerçekleştirdi."