Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te birinci etap apartmanlarının ilk kazılarının yapıldığını ve jeoteknik çalışmaların tamamlandığını söyledi. Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi sonrası zarar gören bölgelere destek devam ediyor. İnsanların yaşam mücadelesi verdiği bölgelerde vatandaşların barınabilmeleri adına yeni yaşam alanları oluşturuluyor. Deprem bölgesinden çıkmak istemeyen vatandaşların yaralarını sarmak için geçici çadırlar ve konteyner kentler kullanılıyor.
GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 13:11
Nurdağı ve İslahiye'de 855 afet konutları için inşaat çalışması başlatıldı!
Çevre Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin Nurdağı ve İslahiye'de yapmayı planladığı 855 konutun ilk yapım çalışmalarının başladığını duyurdu.
GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 13:11