GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 13:11

Nurdağı ve İslahiye'de 855 afet konutları için inşaat çalışması başlatıldı!

Çevre Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin Nurdağı ve İslahiye'de yapmayı planladığı 855 konutun ilk yapım çalışmalarının başladığını duyurdu.

GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 13:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Nurdağı ve İslahiye’de 855 afet konutları için inşaat çalışması başlatıldı!


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te birinci etap apartmanlarının ilk kazılarının yapıldığını ve jeoteknik çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi sonrası zarar gören bölgelere destek devam ediyor. İnsanların yaşam mücadelesi verdiği bölgelerde vatandaşların barınabilmeleri adına yeni yaşam alanları oluşturuluyor. Deprem bölgesinden çıkmak istemeyen vatandaşların yaralarını sarmak için geçici çadırlar ve konteyner kentler kullanılıyor.



Nurdağı ve İslahiye’de 855 afet konutları için inşaat çalışması başlatıldı!

TOKİ'NİN 855 KONUTLUK İNŞAAT ÇALIŞMASI BAŞLADI

TOKİ'nin Gaziantep'e bağlı Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapılacak konutlara ait fotoğraflar Bakan Murat Kurum tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda, konutların yerden 3-4 kat yüksekte olacağı görülüyor. Bakan Kurum, inşaat çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bütün çabamız vatandaşın bir an önce evlerine kavuşması için. Sözleşmelerin imzalandığı ve zemin etütlerinin tamamlandığı alanlarda çalışmalara hemen başlanabilir. Başta TOKİ olmak üzere Nurdağı ve İslahiye'de yapmayı planladığı 855 konutun ilk kazılarını gerçekleştirdi."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ