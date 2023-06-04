Nurettin Nebati'den görevi devralan Mehmet Şimşek'ten 'Yapısal Reform' mesajı!

Türkiye'nin uzun süredir beklenen yeni kabinesinin açıklanmasının ardından özellikle seçimlerin sonrasında bakanlıklarda devir teslim töreni yapıldı. Yeni dönemde ekonomiden sorumlu olacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevini Nureddin Nebati'den teslim aldı. Bakan Şimşek, törende iş hayatında kullanılması gereken yöntemlere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şimşek, yapısal reformlara ilişkin mesaj verirken, "Türkiye'nin rasyonel sürece dönmekten başka çaresi yok" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapılırken Nureddin Nebati yaptığı konuşmada şunları söyledi:
NUREDDİN NEBATI: ATTIĞIMIZ HER ADIM MİLLETİN HAYATI İÇİN
Nureddin Nebati'nden görevi devralan Mehmet Şimşek, burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Bu görevi elimden geldiğince yerine getirmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Gece gündüz çalıştım ve görevimi yapmaya devam ettim. Attığımız her adım ülkemizin ortak menfaati doğrultusundadır. Sayın bakanımız Mehmet Şimşek'in, yeni dönemde de başarılı olacağına inancım vardır. Türkiye'nin asırlık davası için durmayın, yola devam edin."