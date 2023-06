Nurettin Nebati'den görevi devralan Mehmet Şimşek'ten 'Yapısal Reform' mesajı!

NUREDDİN NEBATI: ATTIĞIMIZ HER ADIM MİLLETİN HAYATI İÇİN











MEHMET ŞİMŞEK: "TÜRKİYE'NİN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK"

'YAPISAL REFORM' MESAJI

Türkiye'nin uzun süredir beklenen yeni kabinesinin açıklanmasının ardından özellikle seçimlerin sonrasında bakanlıklarda devir teslim töreni yapıldı. Yeni dönemde ekonomiden sorumlu olacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevini Nureddin Nebati'den teslim aldı. Bakan Şimşek, törende iş hayatında kullanılması gereken yöntemlere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şimşek, yapısal reformlara ilişkin mesaj verirken, "Türkiye'nin rasyonel sürece dönmekten başka çaresi yok" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapılırken Nureddin Nebati yaptığı konuşmada şunları söyledi:Nureddin Nebati'nden görevi devralan Mehmet Şimşek, burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Bu görevi elimden geldiğince yerine getirmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Gece gündüz çalıştım ve görevimi yapmaya devam ettim. Attığımız her adım ülkemizin ortak menfaati doğrultusundadır. Sayın bakanımız Mehmet Şimşek'in, yeni dönemde de başarılı olacağına inancım vardır. Türkiye'nin asırlık davası için durmayın, yola devam edin.""Küresel sıkıntıların devam ettiği ve aynı zamanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği deprem nedeniyle geçtiğimiz bir buçuk yılda Hazine ve Maliye Müsteşarlığı görevini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren Sayın Nebati Bey'e teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım öngörülebilirlik ve uluslararası standartlara saygı temel ilkelerimiz olacaktır.Türkiye'nin akıcı bir sürece dönmekten başka seçeneği yoktur.Temel amacımız, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinde yapısal reformlarla desteklenmesidir. Attığımız her adımın, aldığımız her kararın ülkemizde güven ve istikrar tesis etmeye devam etmesi önemlidir. İnşallah saygıdeğer bakanımızdan aldığımız bayrağı daha da yukarılara taşımak için gece gündüz çalışacağız. İnşallah hepimiz bu süreçten önü açık olarak çıkacağız.”