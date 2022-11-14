Nurettin Uçar kimdir? Nurettin Uçar'ın rol aldığı dizi ve filmler

NURETTİN UÇAR KIZINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Taksim'de yaşanan hain saldırı sonrasında hayatını kaybeden insanlar herkesin yüreğini yaktı. Kızını kaybeden baba Nurettin Uçar'ın paylaşımları da herkesi üzdü. Peki Nurettin Uçar neler söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Taksim'de yaşanan hain bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu öğrenildi. Aynı saldırıda Nurettin Uçar'ın eski eşi, kızının annesi de hayatını kaybetti.Nurettin Uçar Diriliş Ertuğrul, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Arka Sokaklar dizilerinde rol aldı. Nurettin Uçar kızının kaybının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak 'Kabrin nur, mekanın cennet olsun datlu kızım' notunu düştü. Yağmur Uçar'ın ve annesinin cenazesi Şirinevler Ulu Camii'den kaldırıldı.