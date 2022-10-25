Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat büyüdü! Annesi paylaştı, gören tanıyamıyor







Nurgül Yeşilçay’ın oğlunu gören dönüp bir daha baktı







Nurgül Yeşilçay kimdir?

2000’li yıllarda yayınlanan Asmalı Konak dizisiyle şöhretlenen Nurgül Yeşilçay, meslektaşı Cem Özer ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat Özer’i sosyal medyada görücüye çıkardı. Şimdilerde genç bir delikanlı olan Osman Nejat’ı görenler şaşkına döndü.Sosyal medya hesabından özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşım yapan ünlülerden biri olan Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat Özer’in fotoğrafını paylaştı. 17 yaşına giren Osman Nejat uzun boyuyla dikkat çekti.Nurgül Yeşilçay oğlunu paylaştığı gönderisine “ Adam büyük abi “ notunu ekledi. fotoğrafta Osman Nejat’ın elinde bir fotoğraf makinesi olduğu ve çekim yaptığı görülüyor. Babasından aldığı uzun boyu ve uzun saçlarıyla genç bir adam olan Osman Nejat’ın küçüklük halinden eser yok.Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer, 2004 yılında dünyaevine girmişlerdi. Çiftin evliliği 7 yıl sürmüş ve 2011 yılında herkesi şaşırtan bir kararla boşanma kararı almışlardı.Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 tarihinde Afyonkarahisar’da doğmuştur. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladıktan sonra 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen’in yer aldığı İkinci Bahar dizisinde Gülsüm karakterine hayat verdi. Daha sonra ise kariyerinin dönüm noktası olan Asmalı Konak dizisinde Bahar Karadağ rolünü canlandırdı. Özcan Deniz ile uyumu çok beğenilen Yeşilçay, dizisi final yaptıktan sonra Asmalı Konak- Hayat adlı filmde de oynadı. Melekler Adası, Eğreti Gelin, Belalı Baldız, Ezo Gelin gibi birçok yapımda rol alan oyuncu mesleğine kaldığı yerden devam ediyor. Nurgül Yeşilçay, 26 Ekim 2004 yılında oyuncu Cem Özer ile nikah masasına oturdu. 22 Mayıs 2005 tarihinde ise oğlu Osman Nejat’ı kucağına aldı. Evliliğinde işler yolunda gitmeyen oyuncu, Şubat 2011’de Cem Özer ile boşandı. Ünlü oyuncu birçok kez en iyi kadın oyuncu rolüne layık görüldü. Son olarak FOX TV’de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisinde rol aldı ancak dizi 5. Bölümüyle ekranlara veda etti. Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.