MAGAZİN
20 Mayıs 2023 - 11:48

Nuri Bilge Ceylan, 'Kuru Otlar Üstüne' filmiyle Cannes'da dünya prömiyerini yaptı!

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kuru Otlar Üstüne' adlı filmi dünya prömiyeri için 76. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Filmin gösterimi sonrasında ünlü yönetmen ve eseri ayakta dakikalar boyunca alkışlandı.

MAGAZİN
20 Mayıs 2023 - 11:48
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Nuri Bilge Ceylan, 'Kuru Otlar Üstüne' filmiyle Cannes'da dünya prömiyerini yaptı!


Bu güne kadar yönetmenliğini yaptığı tüm projelerinde büyük başarılar yakalayan Nuri Bilge Ceylan, son çektiği filmi  "Kuru Otlar Üstüne" ile dünya prömiyerini gerçekleştirmek için 76. Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Filmin galasına Nuri Bilge Ceylan ile Ebru Ceylan katılırken filmin kadrosunda yer alan Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici' de yer aldı. Ece Bağcı ile Cengiz Bozkurt'un da bulunduğu organizasyonda yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği 'Kuru Otlar Üstüne' filmi izleyicilerle buluşturuldu.



Nuri Bilge Ceylan, 'Kuru Otlar Üstüne' filmiyle Cannes'da dünya prömiyerini yaptı

Gösterimin ardından film 11 dakika boyunca izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

KURU OTLAR ÜSTÜNE KONUSU

"Kuru Otlar Üstüne" filmi bu yıl 76. Cannes Film Festivali'nde Ana Yarışma kategorisine alındı ve burada yarışmasına karar verildi.

Nuri Bilge Ceylan, 'Kuru Otlar Üstüne' filmiyle Cannes'da dünya prömiyerini yaptı

Film, Doğu Anadolu'da ücra bir kasabada askerliğini yapan ve ayrıca resim öğretmeni olan Samet'in başına gelenler ve anlamakta zorlandığı olayları anlatıyor.

2014 yılında “Kış Uykusu” filmi ile büyük başarı yakalayan ve Altın Palmiye ödülünü kazanan Nuri Bilge Ceylan, “Bir Zamanlar Anadolu'da”, “Uzaklarda” ve “Üç Mayısmun” adlı projeleriyle Cannes Film Festivali'nden ödüller almıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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