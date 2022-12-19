Nusret bir fotoğraf için sosyal medyanın diline düştü







Sosyal medya hesabında teşekkür etti







Dün akşam finali oynanan Dünya Kupası sahibini buldu. Dünyaca dünlü futbolcu Messi ile Arjantin takımı kupayı ülkelerine kazandırdı. Maç sonrası stadyumda kameralara yansıyan garip anlarda yaşandı. Salt Bea hareketiyle Dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe final maçı için Katar’daydı. Sosyal medyaya öyle bir video düştü ki herkes maçtan çok bu anı konuştu.Nusret Gökçe de bir çok ünlü isim gibi final maçı için Katar’daydı. Maç bitişinde Arjantin’in kupayı kazanması ile sahada coşkulu anlar yaşandı. Futbolcuları tebrik etmek ve fotoğraf çekinmek için sahaya inen Nusret sıra sıra futbolcuları tebrik edip hatıra fotoğrafı çekiniyordu. Messi’nin kendisini dikkate almaması üzerine topçunun dikkatini çekene kadar ısrarcı bir şekilde bekleyen Nusret’in Messi ile konuşmaya çalıştığı anların videosu sosyal medyada gündem oldu. Messi ile sonunda fotoğraf çekinmeyi başaran ünlü sima fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak video o kadar dikkat çekti ki alay konusu olmaktan kendini kurtaramadı.Nusret Gökçe diğer futbolcular ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.