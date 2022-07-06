YAŞAM
06 Temmuz 2022 - 22:18

Nusret Etiler restoranı neden kapandı, tekrar açılacak mı?

Türkiye'nin ünlü et restoran zincirlerinden Nusr-Et'in Etiler'de bulunan restoranı geçen günlerde kapanmıştı. Etiler şubesinde çalışanlar Nişantaşı'nda bulunan şubeye geçiş yaparken Nusr-Et Etiler şubesinin neden kapandığı merak edilmeye başlandı. Peki, Nusret Etiler restoranı neden kapandı? Nusret Etiler şubesi yeniden açılacak mı? İşte detaylar...

YAŞAM
06 Temmuz 2022 - 22:18
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Nusret Etiler restoranı neden kapandı, tekrar açılacak mı?


Dünya'nın birçok yerinde şubesi bulunan Türkiye'nin en ünlü et restoran zinciri olan Nusret'in geçtiğimiz günlerde İstanbul Etiler'deki şubesinin kapatılması meraklı gözlerden kaçmadı. Etiler'de bulunan Nusret şubesinin ise neden kapatıldığı pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

Etiler şubesinde çalışan personeller ise Nişantaşı'nda bulunan şubeye geçiş yaptı. Restoranın neden kapandığını merak edenler ise 'Nusret Etiler restoranı neden kapandı? Yeniden açılacak mı?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.



nusret

Nusret Etiler restoranı neden kapandı?

Nusret Etiler şubesinin kapanmasının ardından neden kapandığı da dair pek çok kişi tarafından araştırmalar yapılmaya başlandı. Tadilat dolayısıyla kapandığını belirten gelen açıklama sonrasında ise gelen farklı bilgiler neticesinde restoranın kapanma nedeninin tütün yasağı olduğu iddiaları ortaya atıldı. Kapalı mekanlarda sigara yasağına takılan mekanın geçici bir süre için mühürlendiği söyleniyor. 

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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