Nusret Etiler restoranı neden kapandı, tekrar açılacak mı?

Dünya'nın birçok yerinde şubesi bulunan Türkiye'nin en ünlü et restoran zinciri olan Nusret'in geçtiğimiz günlerde İstanbul Etiler'deki şubesinin kapatılması meraklı gözlerden kaçmadı. Etiler'de bulunan Nusret şubesinin ise neden kapatıldığı pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.
Etiler şubesinde çalışan personeller ise Nişantaşı'nda bulunan şubeye geçiş yaptı. Restoranın neden kapandığını merak edenler ise 'Nusret Etiler restoranı neden kapandı? Yeniden açılacak mı?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.