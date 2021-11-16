Nusret Gökçe'nin Etiler'deki restoranına 10 kapatma cezası!

Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 'Tütün Denetim Ekipleri' ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin Etiler'de bulunan restoranı hakkında denetime çıktılar. Restoranın kapalı alanında sigara içildiğini tespit eden ekipler, işletme hakkında cezai işlem düzenledi. Ekipler ayrıca, işletmede son 1 yıl içerisinde peş peşe 4 kez aynı cezayı alan işletmeye bu kez 10 gün kapalı kalma cezası uyguladı.Nusret Gökçe, 'Tütün Denetim Ekipleri'nin restoranı için kestiği cezaya uygun olmadığı gerekçesini öne sürerek itiraz etti. Son bir yılda üçüncü kez aynı cezanın gerçekleşmediğini bu sebepten dolayı da kapatma cezasının yerinde olmadığını belirti.Yapılan itirazı değerlendiren hakimlik ise, adı geçen restoranın 1 yılı doldurmadan 4 kez aynı ihlali gerçekleştirdiğine ve bu cezalardan dolayı da kapatma kararının yerinde olduğuna karar verdi ve Nusret Gökçe'nin itirazını reddetti.