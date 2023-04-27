Nusret Gökçe'ye cinsiyetçilik ve ayrımcılık suçlaması! Ünlü şefe dava açıldı..













NUSRET GÖKÇE'NİN RESTORANLARININ KARANLIK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

“İLK GÜN BENDEN DEKOLTE GİYMEMİ İSTEDİ”

Yaptığı “Salt Bae” hareketiyle tanınan ve yurt dışında bir çok yerde kurduğu restoran zinciriyle tanınan Nusret Gökçe, eski çalışanlarıyla mahkemelik oldu. Hakkında dava açılan ünlü şef, ayrımcı ve cinsiyetçi bir çalışma atmosferi yaratmasıyla suçlanıyor. Davacılar, ABD'nin en büyük medya kuruluşlarından biri olan Insider'a, Gökçe'nin restoranının cinsiyetçi bir atmosfere sahip olduğunu ve çalışanların milliyetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığını söylediler. Nusret Gökçe ile birlikte çalışan bazı kadınlar "dekolteli" giyinmeye zorlandıklarını söylediler. Nusret Gökçe bu iddiaya yanıt vermedi.Açılan davaya ilişkin yayınlanan haberde; Insider'ın araştırmasının ardından Gökçe'nin ve restoranlarının karanlık yüzü ortaya çıktığı belirtildi. İki şehirde açılan yedi davada konuşan dokuz eski çalışan, Gökçe'nin şöhret ve para takıntılı olduğunu ifade ettiler. İş yerinde testosteron odaklı çalışma kültürü olduğunu söyleyen ve Insider’dan Sophia Ankel’e konuşan Nusr-Et Miami'de rezervasyon görevlisi olarak çalışan bir kadın "Size olması gerekenden daha az saygı duyuluyor" dedi. Bazı eski çalışanların da Türk olmayan çalışanların kötü muameleye ve ayrımcılığa uğradığı iddialarının yer aldığı haberde 2021'de Nusret'e dava açtığını söyleyen bir kadın çalışan "Covid-19 yasağının kalkmasının ardından daha önce iyi iş çıkardığım halde beni bir daha işe almadılar. Öte yandan Türk kadro yeniden işe alındı” dedi.Angelo Maher isimli bir kadın çalışan ırkçı eleştirinin kurbanı olduğunu iddia ederken bir başka kadın çalışan erkek çalışanların kendisine tacizde bulunduğunu ve dekolte giyinmesi ile ilgili uyarıldığını söyledi. Nusr-Et New York'ta bir barda görevli Elizabeth Cruz, “Genel müdür, işteki ilk günümde mini etek ile birlikte yüksek topuklu ayakkabı ve açık üst giymemi istedi. Müdürüm ayrıca cinsiyetçi ve ırkçı yorumlarda bulundu." diye konuştu. Cruz'un davasının devam ettiği bildirilse de Insider, Melissa Compere adlı eski bir çalışanın Ocak 2020'de kadın olduğu için dava açtığını bildirdi.