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19 Aralık 2022 - 12:18

Nwakaeme Süper Lig'e dönüyor! Beşiktaş ile anlaşma sağladı

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Eski Trabzonsporlu yıldız Anthony Nwakaeme ile bir süredir görüşme halinde olan siyah beyazlılar transferde son aşamaya geldi.

SPOR
19 Aralık 2022 - 12:18
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Nwakaeme Süper Lig'e dönüyor! Beşiktaş ile anlaşma sağladı


Rachid Ghezzal'ın sakatlığının uzun sürecek olması, Georges Kevin N'Koudou'nun sözleşmesinin ise sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle yönetimden kanat takviyesi isteyen Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda harekete geçildi.

Ara transfer dönemi için kanat transferi için yoğunlaşan Beşiktaş Yönetimi, listesine geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen sezon başında ise Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldı.



Geçtiğimiz sezon Bordo-Mavililer'in kazandığı şampiyonluğa 15 gol, 11 asistlik katkı veren Nwakaeme, kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha'da mutsuz olan ve ayrılmak istediği öğrenildi.

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Nwakaeme'den onay geldi!

Şenol Güneş’in, alınması yönünde rapor verdiği Nijeryalı kanat oyuncusu için Beşiktaş Yönetimi de harekete geçti.

Oyuncu ile ilk temasını gerçekleştiren yönetim ile Nwakaeme görüşmesinin detayları da ortaya çıktı.

Kulübünün zor günler geçirdiğini ifade eden deneyimli kanat, direkt kulüp ile temas kurulup anlaşmaya varılması halinde, sorun yaşatmadan imza atacağını iletti.

Anthony Nwakaeme'nin bu sözleri üzerine Beşiktaş Yönetimi, Al-Fayha ile önümüzdeki günlerde temasa geçmesi bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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