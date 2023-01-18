O af yeniden gündemde! Bekleyenler sevinçten dört köşe... ﻿Seçim hükümet açıkladı! İmar affı geliyor







10 bin 300 kişinin belgesi iptal edilmişti

Açıklanacağı tarih belli oldu







Milyonlarca vatandaşın mağdur olduğu imar affınana ilişkin yeni gelişmeler olduğu iddia edildi. Ankara kulislerinde hükümetin seçim öncesinde bu konuyu tekrar masaya yatıracağı konuşulduğu iddia edildi. İşte detaylar...31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yapılan imar ve iskanlar doğrultusunda 8 Haziran 2018 tarihinde oldukça kapsamlı bir imar affı gelmişti. Lakin milyonlarca vatandaş imar affından yararlanamamıştı. Mevzuata aykırı başvuru sebebiyle de 20 bin 158, belge tutarının zamanında yatırılmamasından dolayı 10 bin 300 kişinin yapı kayıt belgeleri iptal olmuştu.Vatandaşlar, dairelerinin yapı kayıt belgelerini almak için senelerdir bekliyorlar. Dolayısıyla yeni yılda yeni bir imar affı beklentisi var. Önümüzdeki aylarda yapılacak seçim öncesinde hükümetin imar affını tekrar gündeme getirmesi bekleniyor. İmar affı için bu yıl tüm siyasi partilerin destek vermesi beklenmektedir. Meclis'teki grupların onaylayacağı bu yasanın başvuruları ise tahminen Haziran ayında başlayabilir. Yeni yasanın hangi tarihten önce yapılan yapıları kapsayacağı henüz netleşmese de, uzmanlar tarafından tahmin edilen tarih 31 Aralık 2022 olarak belirtildi.