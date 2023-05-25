O baharat sayesinde 10 yaş gençleşeceksiniz! Her gün yarım kaşık bu baharatı tüketen genç kızlara taş çıkaracak







KATILIMCILARIN TÜKETTİĞİ BESİNLER NELER?







Yapılan bir çalışma, beslenme, egzersiz ve uyku gibi basit değişikliklerin biyolojik yaşımızı geriye çevirebileceğini ortaya koyuyor. Virginia Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, altı sağlıklı kadın üzerinde yaptığı çalışmada, bol yapraklı yeşillikler, tohumlar ve karaciğer içeren bir diyetin yanı sıra düzenli egzersiz, yeterli uyku ve nefes egzersizlerinin biyolojik yaş üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösterdi. Bu müdahalelerin ortalama olarak yaklaşık beş yıl biyolojik yaş düşüşüne neden olduğu tespit edildi. Ayrıca, bir katılımcının biyolojik yaşı 11 yıl geriledi. Araştırma, hem kadın hem de erkeklerde bu tarz değişikliklerin biyolojik yaşta olumlu etkiler yaratabileceğini göstermektedir.Araştırmada yer alan kadın katılımcılar, sağlıklı bir yaşlanma için önerilen beslenme programına uygun olarak çeşitli gıdalar tüketmiştir. Günlük olarak iki kap koyu yapraklı yeşillik, iki kap kök sebze ve üç kap renkli sebze gibi bol miktarda sebze tüketimi gerekmekteydi. Ayrıca, günlük dozda kabak, ayçekirdeği, çilek ve biberiye veya zerdeçal gibi gıdalar da verildi. Sakatat ve haftada beş ila on adet yumurta da diyetlerine dahil edildi. Su tüketimi ise günlük sekiz bardağa kadar olmalıydı. Katılımcılar ayrıca probiyotik ve yeşil toz takviyelerini de almaktaydı. Katılımcılar, şeker, süt ürünleri, tahıllar, baklagiller ve fasulye gibi yiyeceklerden kaçınması gerekiyordu. Ayrıca, diyetleri sabah 7'den akşam 7'ye kadar olan 12 saatlik bir süre içinde uygulanmalıydı. Egzersiz yapma konusunda da haftada beş gün 30 dakikalık orta ila yüksek yoğunluklu seanslar gerçekleştirildi. Katılımcıların bu yaşam tarzı rejimine ne kadar bağlı kaldığı günlük raporlarla takip edildi. Genel olarak, kadınlar planı %82 oranında takip etmiş olup diyet hedeflerine uyum sağlama oranları diğer yaşam tarzı hedeflerinden daha yüksek bulundu. Çalışmanın bazı sınırlamaları olduğu belirtilmelidir. Örneğin, sınırlı sayıda sağlıklı kadın katılımcı üzerinde gerçekleştirildiği için örneklem boyutu küçüktü. Ayrıca, biyolojik yaşta meydana gelen azalmayı yönlendiren faktörler konusunda kesinlik sağlamayan bazı belirsizlikler bulunmaktadır.