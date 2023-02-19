O bakan düğmeye bastı! Her ay verilen o destek bu kez nakit ödenecek!

















Sultan Suyu Barajı Tahliye Edildi...

Yem Desteği

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılından bu yana çiftçilere sağlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 ilde artık nakit olarak ödenecek. Toplam 2,8 milyar TL tutarındaki destekler Şubat ayı sonuna kadar çiftçilerin hesaplarında olacak.Kirişci, Doğanşehir Devlet Hastanesi'ndeki kriz merkezinde Malatya'daki deprem bölgelerindeki son durumu anlattı. Depremin Konya'nın üç katı büyüklüğünde olduğunu ve ülke nüfusunun yüzde 17'sine denk gelen yaklaşık 103.000 kilometrekarelik bir alanı etkilediğini belirtti. Bakanlık, etkilenen bölgedeki bitkisel ve hayvansal üretimde meydana gelen hasarları gidermek için kaynak, araç ve ekipmanlarını kullanmaya çalışıyor. Örneğin Malatya'da 1.462 büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliği yıkılmış ya da ağır hasar görmüş, bu da 7.219 büyükbaş ve küçükbaş hayvanın kaybına neden oldu. Ayrıca, 13 su ürünleri yetiştiriciliği işletmesinde 101 ton balık ve 14 milyon yavru balık kaybedildi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Malatya'da meydana gelen depremin ardından hükümetin hayvansal üretimi destekleme çabalarına dikkat çekti. Bakanlık, hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla depremden etkilenen işletmelere 240 çadır, 204 branda ve 1.028 ton hayvan yemi gönderdi. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla hayvan yetiştiricilerine 600 ton arpa dağıtıldı. Malatya'daki Sultan Suyu ve Sürgü barajları oldukça önemli ancak Sultan Suyu Barajı kretlerindeki çatlak nedeniyle tahliye edilmek zorunda kalındı. Bunun sonucunda Bakanlık daha fazla risk oluşmasını önlemek için Karakaya Barajı'na su akışını başlattı. Kirişci, Malatya ve diğer 10 ildeki diğer 110 baraj ve 30 göletle ilgili herhangi bir sorun olmadığının bilgisini verdi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de meydana gelen depremden etkilenen bölgelere sağlanan çeşitli destekleri açıkladı. Bakanlık, depremden etkilenen hayvanlara bakım ve besleme sağlamanın yanı sıra, depremin etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak için misafirhaneler açtı, çadırlar ve konteynerler teslim etti, sokak hayvanları için yem ve yiyecek dağıttı ve yakacak odun sağladı. Kirişci, Bakanlığın üreticiler için ürün güncelleme süresini uzatacağını ve mazot ve gübre desteği, çiğ süt desteği, buzağı desteği, koyun ve keçi yetiştiriciliği desteği, büyükbaş hayvan besi desteği, arılı kovan desteği, sürü büyütme ve yenileme desteği gibi çeşitli tarımsal uygulamalar için destek ödemeleri yapacağını belirtti. Toplam 530 milyon TL tutarındaki bu ödemeler Şubat ayında üreticilerin hesaplarına yatırılacak. Bakanlık ayrıca 11 ilde 185.000 işletmeye yem desteği ve 2 milyon büyükbaş hayvan için hayvan başına 500 TL, 9 milyon küçükbaş hayvan için hayvan başına 50 TL destek sağlayacak. Kirişci, daha önce bahsedilen tarımsal desteklere ek olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yerel üreticilere daha fazla destek olmak amacıyla, depremden etkilenen illerdeki üreticilerden ÇKS programına kayıtlı olanlardan herhangi bir tür veya kota sınırı olmaksızın hububat ve baklagil alımı yapacağını açıkladı.