Finans
06 Şubat 2023 - 11:30

O Bakanlık'tan dar gelirli çocuklu ailelere müjde! Hane başı 3.295 TL ödeme anında yapılacak! E-devlet ile başvuran PTT ile parasını alacak

Çocuklu ailelere büyük müjde geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ailelere 3295 TL'lik yardım yapacak.

Finans
06 Şubat 2023 - 11:30
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O Bakanlık'tan dar gelirli çocuklu ailelere müjde! Hane başı 3.295 TL ödeme anında yapılacak! E-devlet ile başvuran PTT ile parasını alacak
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Çocuğu olan aileler yaşadı! Milyonlarca aileye PTT 3295 TL’lik ödeme yapacak! Detayları yazımızdan okumayı unutmayın!

Tam Destek Büyük Destek!

Bakanlık, çocuğu olanlara müjdeli haberi verdi. Milyonlarca aileye 3295 TL’lik ödeme yapmaya hazırlar. Bu durumun başvuru tarihi ve ödeme tarihi belli oldu.



çocuklu ailelere destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Derya Yanık çocuk sahibi olan ailelere 3295 TL yardımı kesin bir şekilde yapacaklarının açıklamasını yaptı. İhtiyaç sahiplerine yapılması gereken bu yardım, 2023 yılı ile devam edecek. Devlet kurumlarına ek olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da vatandaşlara destek amaçlı yardım üzerine toplanmaya başladı.

Çocuklu Ailelere Büyük Yardım!

Aile Refahı Bakanlığı hanede bulunan çocuk sayısına denk şekilde ihtiyaç sahiplerine 350 – 650 TL arasında yardım yapacak. Bu duruma göre;

- 1 ya da 2 çocuğa; 350 TL,

- 3 çocuğa; 450 TL,

- 4 çocuğa; 550 TL,

- 5 ve üzeri çocuklara ise 650 TL

Ödeme yapacaklarını bildirdi. Bu yardımları alabilmek için ise başvuru yapmaları yeterlidir.

Başvurular Başladı!

Büyük yardıma başvurmak isteyen herkes e-devlet üzerinden başvurusunu sağlayabilir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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