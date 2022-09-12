O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık karşılıksız 1. 300 yardım dağıtıyor! Başvuruyu kaçırmayın







Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kırtasiye Yardımına İlişkin Açıklama







Kırtasiye Yardımı Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

Kırtasiye Yardımı Ödemesi Ne Zaman Verilecek?

Kırtasiye Yardımı Tutarı Ne Kadar?

E-devlet sisteöi aracılığıyla başvurusu yapılacak olan kırtasiye yardımı 2022-2023 eğitim- öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kalırken yeniden velilerin ve öğrencilerin gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın sonrasında kırtasiye yardımı hakkındaki detaylar da netlik kazandı. Peki kırtasiye yardımı tutarı ne kadar olacak? İşte 2022 kırtasiye yardımı için verilecek ödem tutarı…Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından kırtasiye yardımı için birçok detayı vatandaşlara paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere daha çok destek verilmesinin nedenini de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının öncü olduğunu vurguladı.Dar gelirli vatandaşlara bir nebze de olsa ekonomik açıdan rahatlık getierecek olan kırtasiye yardımı başvuruları e-devlet sistemi üzerinde yapılacak. İhtiyacı olan ailelerin T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile başvuru yaparak bu yardımdan yararlanmaları mümkün.Eğitim ve öğretim yardımı ödenekleri yılda bir kez yapılmaktadır. Başvuru kriteri aranmadan 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB adreslerinden öğrenim durumu ve gidişatı tespit edilen hak sahibi ailelere toplu bir şekilde ödenmektedir. Bütün bunlarla birlikte, Yüksek Öğretim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemi üzerrinden öğrenim durumu belirlenmeyen öğrencilerin eğitim-öğretim yılları içinde istemeleri durumunda eğitim-öğretim yardımları aynı öğretim yılı içinde ödenmektedir. E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların ‘eğitim öğretim yardımı talebi’ yazan butona tıklayarak gerekli bilgileri doldurmalarının ardından yardımdan faydalanmaları mümkün.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kendi bünyesinde hayata geçirilen kırtasiye yardım parası, ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız olarak 1300 TL olarak ödenmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dar gelirli ailelere yapılacak olan yardımların vatandaşların refaha ermeleri için büyük bir önem taşımakta.