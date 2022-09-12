EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 00:47

O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık karşılıksız 1. 300 yardım dağıtıyor! Başvuruyu kaçırmayın

E-Devlet sistemi üzerinden başvurusu alınacak olan 2022-2023 eğitim- öğretim yılı için hükümet tarafından verilecek olan kırtasiye yardımı, dar gelirli ailelere bir nebze de olsa ekonomik açıdan rahatlamaları için yardımcı olacak. Peki, Kırtasiye yardımı başvuruları nereden ve nasıl yapılacak.? Ne kadar kırtasiye yardımı verilecek? İşte, detaylar…

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 00:47
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O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık karşılıksız 1. 300 yardım dağıtıyor! Başvuruyu kaçırmayın


E-devlet sisteöi aracılığıyla başvurusu yapılacak olan kırtasiye yardımı 2022-2023 eğitim- öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kalırken yeniden velilerin ve öğrencilerin gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın sonrasında kırtasiye yardımı hakkındaki detaylar da netlik kazandı. Peki kırtasiye yardımı tutarı ne kadar olacak? İşte 2022 kırtasiye yardımı için verilecek ödem tutarı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kırtasiye Yardımına İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından kırtasiye yardımı için birçok detayı vatandaşlara paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere daha çok destek verilmesinin nedenini de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının öncü olduğunu vurguladı.



Kırtasiye yardımı

Kırtasiye Yardımı Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

Dar gelirli vatandaşlara bir nebze de olsa ekonomik açıdan rahatlık getierecek olan kırtasiye yardımı başvuruları e-devlet sistemi üzerinde yapılacak. İhtiyacı olan ailelerin T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile başvuru yaparak bu yardımdan yararlanmaları mümkün.

Kırtasiye Yardımı Ödemesi Ne Zaman Verilecek?

Eğitim ve öğretim yardımı ödenekleri yılda bir kez yapılmaktadır. Başvuru kriteri aranmadan 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB adreslerinden öğrenim durumu ve gidişatı tespit edilen hak sahibi ailelere toplu bir şekilde ödenmektedir.

Bütün bunlarla birlikte, Yüksek Öğretim Kurumu  ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemi üzerrinden öğrenim durumu belirlenmeyen öğrencilerin eğitim-öğretim yılları içinde istemeleri durumunda eğitim-öğretim yardımları aynı öğretim yılı içinde ödenmektedir. E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların ‘eğitim öğretim yardımı talebi’ yazan butona tıklayarak gerekli bilgileri doldurmalarının ardından yardımdan faydalanmaları mümkün.

Kırtasiye yardımı

Kırtasiye Yardımı Tutarı Ne Kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kendi bünyesinde hayata geçirilen kırtasiye yardım parası, ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız olarak 1300 TL olarak ödenmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dar gelirli ailelere yapılacak olan yardımların vatandaşların refaha ermeleri için büyük bir önem taşımakta.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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