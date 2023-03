O banka bayram harçlığı gibi kredi verecek! Faizleri 0'a çekti: Tek bir şartla kullandıracak!

ON BANK FAİZ KARARI







Zorlu ekonomik süreçten etkilenen birçok banka, son dönemlerde ihtiyaç kredisi ürünlerde faiz arttırımına gidilirken ON Bank'tan bayram harçlığı haberi geldi. Burgan Bank'ın dijital bankacılık kolu olarak hizmet veren ON Bank, mart ayıyla beraber faizi en uygun seviyede tutacağını duyurdu. ON Bank'tan şaşırtan faiz kararına ilişkin detaylar...Mart ayına giriş yapılmasıyla beraber bankalar yeni kampanyalarını duyurmaya devam ederken destek kampanyası başlatıldı. ON Bank, ihtiyaç kredisi ürününde faizi yüzde 0,99 çekildiği belirtildi. 6 ay vade karşılığında 10 bin TL'ye kadar düşük faiz kredisi kullanılacak. 6 ayın üzerinde olan vadeler için yüzde 1,59 faiz uygulamaya alınacak.ON Bank tarafından gelen habere bakılarak düşük faizli ihtiyaç kredisi ürününe bakılarak müşterilerin başvuruları değerlendirilmeye alınacak. Mart ayının sonuna kadar başvuru oluşturulacağı belirtildi.