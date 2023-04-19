O banka bayram kredisi kampanyasını başlattı! 10.000 TL'yi almak için 30 saniyeye ihtiyacınız var!

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte özel bankalar ve kamu bankaları arasındaki kampanya yarışları hız kazandı. ING Bank da bayrama özel fırsatlarını duyurdu ve düşük faizli 10.000 TL krediyi anında hesaplara yatırıyor. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte birçok bankanın kredi
musluklarını kapatmasıyla dikkat çeken ING Bank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine özel kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında düşük faizli 10.000 TL kredi, anında hesaplara yatırılıyor.
ING Bank bayram kredisinden faydalanmak için başvuru yapmak oldukça kolay. Detaylara göre, başvurular ING Bank şubelerinden, çağrı merkezinden ya da bankanın internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sonrasında kredi değerlendirmesi yapılarak onaylanan müşterilere 10.000 TL tutarındaki kredi anında hesaplara yatırılıyor. Bayram kredisi kampanyasıyla ilgili detaylar bankanın resmi internet sitesi ve müşteri hizmetleri üzerinden öğrenilebilir. Müşteriler, kampanyaya katılarak bayramda nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ING Bank'tan düşük faizli 10.000 TL kredi fırsatından yararlanabilirler.
ING'DEN 10 BİN TL KREDİ FIRSATI
ING Bank, bayram kredisi kampanyası ile müşterilerine özel düşük faizli 10.000 TL kredi fırsatını duyurdu. Kampanya kapsamında 12 ay vade seçeneğiyle aylık 901 TL tutarında geri ödeme imkanı sunuluyor ve faiz oranı yüzde 0.99 olarak belirlenmiştir. Bayram kredisinden faydalanmak isteyen müşteriler, şubelere gitmeden ING Bank'ın mobil bankacılık uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapabilir ve krediyi hesaplarına tanımlatabilirler. Bu şekilde, nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak isteyen müşteriler, düşük faiz oranı ve anında onay avantajıyla ING Bank bayram kredisinden yararlanabilirler. Kampanya detaylarına ING Bank'ın resmi internet sitesi, müşteri hizmetleri ya da şubelerinden ulaşabilirsiniz. Bayram kredisi ile ING Bank, müşterilerine finansal destek sağlamayı hedefliyor.
KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI
ING Bank, bayram öncesinde duyurulan kredi kampanyasıyla müşterilerine düşük faizli 10.000 TL kredi imkanı sunuyor. ING Bank müşterisi olmak için mobil bankacılık üzerinden hızlıca başvuru yapabilirsiniz. Krediye uygunluk durumunda yüzde 0.99 faiz oranıyla anında hesabınıza tanımlanan krediyi 12 ay boyunca aylık 901 TL taksitle ödeyebilirsiniz.