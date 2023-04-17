O banka bayramlık alışverişi için kesenin ağzını açtı! 3 ay ertelemeli 50.000 TL verecek!

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bankalar, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kredi imkanları sunmaya devam ediyor. Pek çok banka, düşük faizli ihtiyaç kredileri vererek müşterilerine kolaylık sağlamayı hedefliyor. Bu kampanyalardan biri de Akbank tarafından duyuruldu. Akbank, bayram kredisi kampanyasında ödeme kolaylığı sunan son dakika bir fırsatı açıkladı: 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi. Bu kampanya, 50 bin TL'ye kadar olan krediler için geçerli olacak ve düşük faiz oranları ve vade seçenekleri sunacak.
Bayrama sayılı günler kala, vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmaya başladılar. Akbank tarafından duyurulan kampanya ile vatandaşlar, 50 bin TL'ye kadar olan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekler. Kampanyanın detaylarına Akbank'ın resmi internet sitesinden ulaşmak mümkün.
Kampanya kapsamında verilecek 50 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi, 36 ay vadeli olarak sunulacak. Başvuruları kabul edilecek kişiler, istedikleri takdirde ödemelerini 3 ay erteleyebilecekler. En uzun vade 50.000 TL ve altındaki tutarlarda 36 ay, 50.000 TL üzeri 100.000 TL ve altındaki tutarlarda 24 ay, 100.000 TL üzerindeki tutarlarda ise 12 ay olacak. Kampanyaya katılmak isteyen kişiler, gerekli belgeleri sunarak başvurularını yapabilecekler. Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi, adres teyidi amacıyla istenilen belge, gelir belgesi veya maaş bordrosu, özel sektör çalışanları için SGK Hizmet Döküm Belgesi, bu belgelerden bazıları. Akbank tarafından sunulan bayram kredisi kampanyası ile vatandaşlar, ödemelerine 3 ay sonra başlayabilecekleri ihtiyaç kredileri alabilecekler. Kampanyanın sona ermeden önce başvurularını yaparak, bayram alışverişleri için gerekli harcamaları kolayca yapabilecekler.