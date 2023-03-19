Finans
19 Mart 2023 - 20:30

O banka bir davete 300+300 TL karşılıksız para verecek! Telefondan bunu yapan kazanacak: 31 Mayıs son!

Bankalar tarafından müşterilere davet kampanyası sunulurken her geçen gün artan fırsatlara bir yenisi daha eklendi. Yapı Kredi Bankası yeni kampanyasının detaylarını duyururken 600 TL kazama imkanı sundu.

Finans
19 Mart 2023 - 20:30
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O banka bir davete 300+300 TL karşılıksız para verecek! Telefondan bunu yapan kazanacak: 31 Mayıs son!


Son dönemlerde bankacılık sektörü üzerinden özellikle dikkat çeken mevduat faiz hesapları olurken vatandaşlar bankaların sunduğu kredi kampanyalarını ise yakından takip ediyor. Emekli promosyonlarından sağlanan ayrıcalıklarla beraber banka müşterilerine referans kampanyasını verildi. Yapı Kredi Bankası, devreye yeni kampanyayı sokarken herkese 600 TL vereceğini açıkladı. Müşteri promosyon ve tüm detayları haberimizde...

Referans kampanyası

YAPI KREDİ BANKASI KESENİN AĞZINI AÇTI



Referans kampanyası başlatan Yapı Kredi Bankası, 31 Mayıs 2023 tarihiyle beraber mobil uygulamaya davet eden müşterilere ve her yakınını çağırmalarına artı 50 TL olup toplamda ise 300 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Davet için herhangi bir sınır koyulmadan her yeni kişi için hesaplara 300 TL yer alacak.

Banka müşterilerin üyeliklerine 50 TL değerinde puan verirken Yapı Kredi Bankası, 250 TL'lik ek puan kapsamı içerisinde işlemleri tamamlayanlara 30 gün süreyle kredi kartı veya banka kartı üzerinden tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri harcama için en az bir faturanın otomatik ödemeye verilmesiyle ödemeden faydalanabileceklerini açıkladı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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