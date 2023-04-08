O banka bir görüntülü görüşmeye 600 TL hediye verecek! Sadece 1 dakika kalmak yeterli: 30 bin kişi...

Vatandaşlar bankaların yeni müşteri kampanyalarını internet üzerinden araştırmaya devam ederken yüz güldürecek haberi o banka verdi. Peki 600 TL almanın şartları nedir? Kimler 600 TL alabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 600 TL ÖDÜLBankalar son dönemlerde yeni müşteri potansiyellerini artırmak amacıyla sık sık kampanya düzenliyor. Müjdeli haber de Kuveyt Türk'ten geldi. Kuveyt Türk tarafından bildirilen haberlere göre bankanın mobil uygulamasını indirip görüntülü görüşme yoluyla müşteri olan vatandaşlar 600 TL ödemeden faydalanacak. Kampanyadan 1 Şubat ve 31 Mayıs tarihleri arasında müşteri olan vatandaşlar faydalanacak. Müşteri olduktan sonra Sağlam Nakit Kart aracılığıyla harcama yapan kişiler 200 TL, otomatik ödeme talimatlarına 50 TL olmak üzere toplam 200 TL, 200 TL ve üzeri kart harcamalarına 200 TL olmak üzere toplam 600 TL iade yapılacak.
Kuveyt Türk tarafından başlatılan kampanya kapsamında müşterinin Sağlam Nakit Kart ile 200 TL ve üzeri alışveriş yapılması gerekiyor. Aynı zamanda her otomatik fatura talimatı için 50 TL altın puan hediyesi verilecek. Bir müşteri toplam 4 otomatik fatura talimatı için toplam 200 TL altın puan kazanabilecek. Aynı zamanda görüntülü görüşme yoluyla müşteri olan ve Sağlam Kart talep eden müşteriler yapılacak ilk 200 TL ve üstü alışverişler için 200 TL altın puan hediyesi kazanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin kazandığı altın puanlar aktif olarak kullanan hesap kartına ya da kredi kartına yüklenecek. Kampanyadan yalnızca görüntülü görüşme yoluyla müşteri olan vatandaşlar faydalanabilecek. Kampanyadan yalnızca 30 bin kişi faydalanacak. Kuveyt Türk kampanya süresince kampanyada değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.