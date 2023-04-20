O banka büyük kampanyayı duyurdu! SMS gönderen müşterilerine 1000 TL bayram hediyesi verecek!

Garanti Bankası'nın heyecan verici yeni kampanyası, 30 Nisan tarihlerine kadar katılım gösteren müşterilere muhteşem bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, şubeye gitmeden müşteri olanlar ve kredi
kartı başvurusunda bulunanlar, kredi kartı başvurusu onaylanan müşterilere 1000 TL hediye kazanma şansına sahip oluyor. Bu bonus, müşterilere kampanya sürecinde harcayabilecekleri ekstra bir bütçe sağlayarak, alışveriş keyfini artırıyor. Ayrıca, kampanyaya katılan müşteriler, 10 bin Türk Lirası'na varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından da yararlanma imkanına sahip oluyor. Bu fırsat, müşterilere acil nakit ihtiyaçlarını karşılamada esnek bir seçenek sunuyor ve kolayca kullanılabiliyor.
Garanti Bankası'nın bu kampanyası, müşterilerine ekonomik anlamda avantajlar sunmanın yanı sıra, hızlı ve kolay bir başvuru süreci ile de dikkat çekiyor. Şubeye gitmeden, online veya mobil platformlar üzerinden başvuru yapma imkanı, müşterilere zamandan ve çabadan tasarruf etme fırsatı sunuyor. Müşterilerin kredi kartı başvurusunun onaylanması durumunda, 1000 Türk Lirası bonusun hızlıca müşteri hesaplarına yüklenmesiyle kampanyadan yararlanma süreci oldukça pratik ve kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Garanti Bankası'nın yeni kampanyası, müşterilere ekonomik avantajlar sunarak, kullanıcı deneyimini zenginleştiren bir fırsat sunuyor. Kampanya sürecine katılan müşteriler, kredi kartı başvurusu onaylandığında 1000 TL bonus kazanmanın keyfini çıkarırken, Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı ile de finansal ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kampanya süresi içinde başvuru yapmak, Garanti Bankası'nın sunduğu bu avantajlardan yararlanmak isteyen müşteriler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.
KAMPANYANIN DETAYLARI DUYURULDU
Garanti BBVA, müşterilerine cazip bir kampanya sunuyor! Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip, Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler, 20 Mayıs'a kadar yapacakları tek seferde 1000 Türk Lirası ve üzeri ilk harcamada 1000 Türk Lirası bonus kazanma şansına sahip oluyor. Bu fırsat, Garanti BBVA Bonus ve Money Bonus başvurularını kapsamaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, başvurularını Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden yapmalıdır. Başvuruların kampanya süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuruları onaylanan müşteriler, yapacakları tek seferde 1000 Türk Lirası ve üzeri ilk harcamada 1000 Türk Lirası bonus kazanma şansına sahip oluyor. Kazanılan bonuslar, 27 Mayıs - 27 Haziran 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek ve en yüksek kazanım sağlanan karta yüklenecektir. Bu bonuslar, müşterilere ekstra bir bütçe sağlayarak, alışverişlerini daha keyifli hale getirme imkanı sunuyor. Kampanya müşteri bazında geçerli olup, bir müşteri kampanya kapsamında en fazla 1000 Türk Lirası bonus kazanabilir. Düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, vergi ödemeleri ve bonus kullanımları kampanyaya dahil değildir. Ancak, internetten yapılan harcamalar da kampanya kapsamında yer almaktadır. Garanti BBVA'nın bu kampanyası, müşterilere ekstra bonuslar kazandırarak, harcamalarını daha avantajlı hale getirme fırsatı sunuyor. Kampanya süresi içinde başvuru yapmak, müşterilerin bu fırsatlardan yararlanma şansını artırıyor. Garanti BBVA Mobil uygulaması, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden başvuru yapma kolaylığı sağlayarak, müşterilere hızlı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.