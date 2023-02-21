Kredi
21 Şubat 2023 - 12:45

O banka darda olana yardım elini uzattı! Başvurana hemen 50 bin tl uygun faizle ödenecek! TC Kimlik son rakamı 0-2-4-6-8 olanlar hemen başvurun

Garanti Bankası, müşterilerine yönelik bir açıklama yaparak, ihtiyaç kredisi ödemelerinde yenilikler getirdiğini duyurdu. Açıklamada belirtilen bilgilere göre, müşterilerin TC kimlik numaralarına göre belirlenen limit dahilinde, 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapabilecekleri ifade edildi.

Kredi
21 Şubat 2023 - 12:45
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O banka darda olana yardım elini uzattı! Başvurana hemen 50 bin tl uygun faizle ödenecek! TC Kimlik son rakamı 0-2-4-6-8 olanlar hemen başvurun
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Garanti Bankası, TC kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulama sonucunda kredi notu uygun olan tüm vatandaşların 50000 TL'ye kadar ödeme yapabileceği yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Garanti Bankası, özellikle banka müşterilerine uygun faiz oranları ve hızlı ödeme imkanı sağlıyor. Nakit kredi kullanacak olan kişilere de hızlı bir şekilde ödeme yapılmaktadır. Detaylı bilgi için bankanın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

GARANTİ BANKASI AÇIKLADI: TC KİMLİK SON RAKAMI 0-2-4-6-8 OLANLARA 50.000 TL ÖDENECEK!

Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda banka kredi notu 1100 ve üzeri olan tüm vatandaşlar 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. Ancak, daha önce bankalarla bir sorunu olan bireysel müşterilerin kredi başvuruları olumsuz sonuçlanabilir. Banka müşterileri, uygun faiz oranlarıyla kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri gibi, nakit kredi kullanacak olan kişilere de hızlı bir şekilde ödeme yapabileceklerdir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak sunulan ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyenler, bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.



konut

GARANTİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Garanti Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilirler. Bunun için bankanın belirlediği şartları yerine getirmek gerekmektedir. Başvuru sürecinde, kredi notunun yeterli olması, gelir durumunun belgelenmesi ve diğer bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Garanti Bankası, başvuru sahiplerine en kısa sürede dönüş yaparak, kredi ödemeleri için gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Başvurunun onaylanması halinde, kredi tutarı belirtilen şartlar doğrultusunda müşterinin hesabına aktarılmaktadır.

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