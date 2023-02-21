Garanti Bankası, TC kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulama sonucunda kredi notu uygun olan tüm vatandaşların 50000 TL'ye kadar ödeme yapabileceği yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Garanti Bankası, özellikle banka müşterilerine uygun faiz oranları ve hızlı ödeme imkanı sağlıyor. Nakit kredi kullanacak olan kişilere de hızlı bir şekilde ödeme yapılmaktadır. Detaylı bilgi için bankanın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.
Kredi
21 Şubat 2023 - 12:45
O banka darda olana yardım elini uzattı! Başvurana hemen 50 bin tl uygun faizle ödenecek! TC Kimlik son rakamı 0-2-4-6-8 olanlar hemen başvurun
Garanti Bankası, müşterilerine yönelik bir açıklama yaparak, ihtiyaç kredisi ödemelerinde yenilikler getirdiğini duyurdu. Açıklamada belirtilen bilgilere göre, müşterilerin TC kimlik numaralarına göre belirlenen limit dahilinde, 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapabilecekleri ifade edildi.
Kredi
21 Şubat 2023 - 12:45