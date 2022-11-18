EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 12:59

O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için

Bankadan son dakika açıklaması geldi. İş Bankası müşterileri 1 yıl boyunca hiçbir ücret ödemeden yararlanacaklar.

EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 12:59
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O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için


Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan İş Bankası’ndan duyuru yapıldı. Banka tarafından yapılan açıklama, internet sitesi üzerinden yayınlandı. Başvuru yapan ve başvurusuna onay alan vatandaşların 1 yıl boyunca ücretsiz yararlanma imkanı olduğu belirtildi. Kampanya ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

İş Bankası, müşteri kitlesini artırmak adına her geçen gün yeni bir kampanya düzenliyor. kredi kartı ve bankamatik kartına özel avantajlar sağlayan bankadan yeni bir duyuru geldi. Buna göre İşCep üzerinden başvuru yapan kişiler 12 ay boyunca bu imkanlardan ücretsiz bir şekilde yararlanacak.

İş Bankası 1 yıl boyunca ücretsiz sağlayacak



İş Bankası’nın yeni kampanyasına göre normal şartlarda ücretli olan ve birçok kişinin ödemek istemediği EFT ve havale ücretlerinden İşCep müşterileri kurtulacak. İş Bankası hesabı olanların cep telefonlarına indirecekleri İşCep uygulaması ile yapacakları EFT ve havale işlemlerinde para ödemeyecekler.

Bunun için İş Bankası müşterisi olmak gerekiyor. Mobil uygulama üzerinden “ Müşteri olmak istiyorum “ butonuna tıklayanlar, 1 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde EFT ve Havale işlemi yapabilecek.

Kampanya detayları duyuruldu

Kampanya kapsamına İşCep üzerinden İş Bankası müşterisi olan bireysel ve esnaf müşteriler dahil ediliyor.

EFT ve havale ücretlerindeki istisna tek seferde en fazla 50 bin TL’ye kadar yapılacak işlemleri kapsamaktadır.

Bu özelliğin hesabınıza tanımlanması için Müşteri Olmak İstediğinizi belirten butona tıklamanızı takip eden 7 iş günü kadar beklemeniz gerekiyor.

Kampanya yalnızca İşCep ve İş Bankası internet şubesi üzerinden yapılan işlemleri kapsamaktadır. ATM’lerden ya da şubelerden yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmiyor.

İş Bankası’nın ücretsiz EFT ve havale ayrıcalığı ile normalde büyük bir külfet haline gelen EFT ücreti derdinden kurtulmuş olacaksınız. 1 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde tüm hesaplara para gönderimi yapabileceksiniz.

Kampanyaya ilişkin detaylı bilgi İş Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan Kampanyalar bölümünde bulunuyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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