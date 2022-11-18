O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan İş Bankası’ndan duyuru yapıldı. Banka tarafından yapılan açıklama, internet sitesi üzerinden yayınlandı. Başvuru yapan ve başvurusuna onay alan vatandaşların 1 yıl boyunca ücretsiz yararlanma imkanı olduğu belirtildi. Kampanya ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor. İş Bankası, müşteri kitlesini artırmak adına her geçen gün yeni bir kampanya düzenliyor. kredi kartı ve bankamatik kartına özel avantajlar sağlayan bankadan yeni bir duyuru geldi. Buna göre İşCep üzerinden başvuru yapan kişiler 12 ay boyunca bu imkanlardan ücretsiz bir şekilde yararlanacak.
İş Bankası 1 yıl boyunca ücretsiz sağlayacak
İş Bankası’nın yeni kampanyasına göre normal şartlarda ücretli olan ve birçok kişinin ödemek istemediği EFT ve havale ücretlerinden İşCep müşterileri kurtulacak. İş Bankası hesabı olanların cep telefonlarına indirecekleri İşCep uygulaması ile yapacakları EFT ve havale işlemlerinde para ödemeyecekler. Bunun için İş Bankası müşterisi olmak gerekiyor. Mobil uygulama üzerinden “ Müşteri olmak istiyorum “ butonuna tıklayanlar, 1 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde EFT ve Havale işlemi yapabilecek.