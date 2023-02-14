Kredi
14 Şubat 2023 - 11:30

O banka elinden geleni yapıyor! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! QNB'ye başvuran 50.000 TL'yi hemen alacak: İşte nakit destek için şartlar!

Bankaların nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için düzenlediği kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bir kredi kampanya duyurusu da QNB Finansbank'tan geldi. Peki kredi şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
14 Şubat 2023 - 11:30
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O banka elinden geleni yapıyor! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! QNB'ye başvuran 50.000 TL'yi hemen alacak: İşte nakit destek için şartlar!
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Nakit ihtiyacı olan vatandaşların bankalar tarafından düzenlenen kredi kampanyalarını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki QNB Finansbank kredi başvuru şartları nedir? Krediden kimler faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

QNB Finansbank acil nakit ihtiyacı olan müşterilerine 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vermeye devam ediyor. QNB Finansbank başvurusu yapmak için internet sitesi üzerinde olan başvuru formunun doldurulması gerekiyor. 



QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi

Doldurulan form sonrasında başvurunuz değerlendirilerek banka yetkilileri tarafınıza bilgi vermek için ulaşmaktadır. Kredi kampanyası ile ilgili detaylı bilgiler en yakın şubeye giderek öğrenilebilir. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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