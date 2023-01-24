Finans
24 Ocak 2023 - 19:00

O banka emekli promosyonunda coştu! Tamı tamına 25.000 TL'ye imzayı attı: Emeklileri sevinçten uçuran promosyon!

Bankalar SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerine promosyon ödemeye devam ediyor, ancak EYT düzenlemeleri nedeniyle bankaların emeklilik promosyon ödeneklerini artırdığı söyleniyor. Detaylar haberimizde..

Finans
24 Ocak 2023 - 19:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
O banka emekli promosyonunda coştu! Tamı tamına 25.000 TL'ye imzayı attı: Emeklileri sevinçten uçuran promosyon!
TAKİP ETTAKİP ET


Bankalar SSK, BAĞ-KUR ve emekli memurlara promosyon teşvik ödemeleri veriyor. Kasım ayında varılan anlaşma sonucunda taban promosyon ücreti 5.000 TL'ye çıkarıldı. Özel bankalar emeklilere reklam için 7.500 TL ila 8.000 TL arasında ödeme yapıyor.

EYT düzenlemesiyle birlikte 2 milyondan fazla kişinin emekli olması beklenirken bankalar bu bağlamda yeni teklifler hazırlıyor. Emeklilik teşvikleri Şubat ayından itibaren 25.000 TL'ye çıkarılacağı söyleniyor. EYT üyeleri SSK, BAĞ-KUR ve emekli memurlarla aynı haklara sahiptir ve banka promosyonları alabilirler. Bankalar EYT sahipleri için hazırlıklarına şimdiden başladılar. Ancak sosyal güvenlik uzmanları, emeklilere banka tekliflerini dikkatlice incelemelerini ve promosyonları düşünmeden gerçek ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri seçmelerini tavsiye ediyor.



2023 bankaların emekli promosyonları

2023 YILI EMEKLİ PROMOSYONLARI HAKKINDA!

Bu anlamda emeklilerin bankanın teklifini iyi incelemeleri ve gerçek anlamdaki ihtiyaçlarına göre değerlendirmeleri önemlidir. Örneğin emekliler için vadeli mevduat hesabı açarken faiz oranlarını ve vadelerini dikkatli bir şekilde kontrol etmelisiniz. Benzer şekilde, emeklilerin kredi ürün promosyonlarında faiz oranlarını, vadeleri ve kredi limitlerini araştırmaları önemlidir.

Emekliler için sadece bankaların tekliflerini araştırmak değil, diğer bankalardan gelen teklifleri de karşılaştırmaldır. Diğer bankalar tarafından verilen promosyon ödemelerini kontrol eden emekliler, en iyi fırsatları bu sayede yakalayabilirler. Bu nedenle emekli vatandaşların diğer banka tekliflerini dikkatlice incelemesi ve bankanın sunduğu promosyonları araştırması önemlidir.

Ayrıca; bankaların yüksek emeklilik promosyon ödemeleri, emekli müşterilerin başka bankaların sunduğu daha yüksek faiz oranlarına ya da daha avantajlı ürünlerin yer aldığı bankalara gitmesine neden olabilir. Ancak sadece yükselmeyi düşündüğü için bankacılığı tercih eden emekliler, gerçek ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetlerden mahrum kalabilmektedir. Bu nedenle emeklilerin sadece bankanın neler sunabileceğini araştırması değil, bankanın genel hizmetinde verdiği kaliteye müşteri memnuniyetine ve en önemlisi sunduğu ürünler gibi faktörleri de göz önünde bulundurması önemlidir. Bu sayede gerçek ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetleri satın alma ve bankanın diğer avantaj ve tekliflerinden yararlanma imkanına sahip olurlar.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ