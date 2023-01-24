Bankalar SSK, BAĞ-KUR ve emekli memurlara promosyon teşvik ödemeleri veriyor. Kasım ayında varılan anlaşma sonucunda taban promosyon ücreti 5.000 TL'ye çıkarıldı. Özel bankalar emeklilere reklam için 7.500 TL ila 8.000 TL arasında ödeme yapıyor. EYT düzenlemesiyle birlikte 2 milyondan fazla kişinin emekli olması beklenirken bankalar bu bağlamda yeni teklifler hazırlıyor. Emeklilik teşvikleri Şubat ayından itibaren 25.000 TL'ye çıkarılacağı söyleniyor. EYT üyeleri SSK, BAĞ-KUR ve emekli memurlarla aynı haklara sahiptir ve banka promosyonları alabilirler. Bankalar EYT sahipleri için hazırlıklarına şimdiden başladılar. Ancak sosyal güvenlik uzmanları, emeklilere banka tekliflerini dikkatlice incelemelerini ve promosyonları düşünmeden gerçek ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri seçmelerini tavsiye ediyor.
Finans
24 Ocak 2023 - 19:00
O banka emekli promosyonunda coştu! Tamı tamına 25.000 TL'ye imzayı attı: Emeklileri sevinçten uçuran promosyon!
Bankalar SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerine promosyon ödemeye devam ediyor, ancak EYT düzenlemeleri nedeniyle bankaların emeklilik promosyon ödeneklerini artırdığı söyleniyor. Detaylar haberimizde..
Finans
24 Ocak 2023 - 19:00