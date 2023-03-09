O banka emekli promosyonunda kendini aştı! Promosyon almayanlara özel çifte ödeme yapılacak!

Emekli vatandaşlar internet üzerinden bankaların promosyon miktarlarını araştırmaya devam ediyor. O banka ise güncel promosyon tutarlarını vatandaşla paylaştı! Peki promosyon miktarı ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN YÜKSEK PROMOSYONEmekli vatandaşlar ve EYT yasasıyla birlikte emekli olma hakkı kazanan vatandaşlar bankaların promosyon tutarlarını merakla araştırıyor. Bankaların promosyon kampanyalarından yararlanmak için emekli vatandaşın maaşını bankaya taşıması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Bankalar birbirleriyle promosyon konusunda yarışırken yeni bir haber de Yapı kredi Bankası'ndan geldi.
Yapı Kredi tarafından yapılan duyuruya göre emekli vatandaşlar 10 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alma hakkı kazanacak. Ödemeden yararlanmak için vatandaşın maaşını bankaya taşıması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre emekli vatandaş 5 bin 500 TL emekli maaşı alıyorsa 5 bin TL ödeme alacak. Bankanın açıkladığı kampanyaya göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaş 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaş 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaş 6 bin 300 TL ve 10 bin TL üstünde emekli maaşı alan vatandaş 7 bin 500 TL promosyon ödemesi almaya hak kazanacak.