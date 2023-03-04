O banka emekli promosyonunda zirveye çıktı! Çift haneli rakamı duyanın aklı çıkıyor

EMEKLİ PROMOSYONUNU DUYANIN DUDAĞI UÇUKLUYOR!













PROMOSYON FIYATLARI KATLANDI

Görüşmelerde sona gelindi. Emekli ve memur promosyonlarında en yüksek tutarı veren banka tam tamına 23 bin lira ödeme yapacak. Emekli promosyonu fiyatlarını duyanlar kulaklarına inanamıyor. Promosyon fiyatları güncellendi. Son güncellenen verilere göre promosyon fiyatları ne kadar ? İşte detaylar….Bankalarla kurumlar arasında yapılan promosyon anlaşmalarına bazı kamu çalışanları ve özel sektörün de dahil edilmesi ile promosyon miktarları da güncellendi. Milyonlarca insanın merakla beklediği promosyon fiyatlarında yaşanan olumlu gelişmeler ise çalışanlara ve emeklilere bayram ettirecek.Birçok kurum bankalar ile tek tek masaya oturuyor. Bu sayede de bankaların ne kadar promosyon teklif edecekleri belli oluyor. Her banka bu anlamda anlaştığı kurumlara farklı bir tutar belirliyor. Ancak genel anlamda bankalar promosyonlarını arttırdı. Promosyonlarda en yüksek tutar 40 bin liraya çıkınca vatandaşlarda mutlu oldu. Kalabalık şirketleri bünyesine katmak için yarışa giren bankalarda kesenin ağzını iyice açıyor. Promosyon ödemelerinde bankalar arasındaki rekabette bu yüzden iyice kızıştı. Son olarak Sağlık bilimleri Üniversitesi promosyon anlaşması için masaya oturacaktı. Her bankanın promosyon teklifi bir birinden farklı oluyor. En fazla tutarı veren ise kurumların kendi bankasından işlem yapmasını sağlıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapıldığı ifade edilen açıklama ya göre 23 bin lira karşılığında promosyon anlaşması yapıldığı iddia edildi. Üniversite tarafından edinilen bilgilere göre ise Sağlık bilimleri Üniversitesi ile Vakıfbank arasında anlaşma sağlandı. Banka ile yapılan anlaşma dahilinde 3 yıllığına 23 bin lira için imzalar atıldı. Promosyon rekabetinde 5 banka kıyasıya bir yarışa gitmişti. Ancak Vakıfbank diğer bankalara nazaran daha fazla ödeme yapacağını beyan edince yarışı kazandı. Buna istinaden Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 yıllık 23 bin lira için imza atmış oldu. Ödemelerin de yakın bir zamanda yapılacağının altı çizildi.