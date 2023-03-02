Finans
02 Mart 2023 - 20:15

O banka emekli promosyonunda zirveye oturdu! Maaşını taşıyanlara 23.000 TL ödeyecek!

Bankalardan kamu çalışanına ve emekliye güzel haberler gelmeye devam ediyor. Promosyon ücretlerinde zirveye ulaşıldı. Banka 23 Bin promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki bu kadar yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte bankanın adı ve diğer detayları haberimizde.

Finans
02 Mart 2023 - 20:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
O banka emekli promosyonunda zirveye oturdu! Maaşını taşıyanlara 23.000 TL ödeyecek!
TAKİP ETTAKİP ET


Şubat aynın bitmesiyle bankalar yeni promosyon ücretlerini de açıklamaya başladı. Vatandaş hangi bankayı tercih edecek? Bankalar her geçen gün promosyon ücretlerini güncelliyor. Bunlardan biri de Vakıfbank. Vakıfbank o üniversitenin çalışanlarına 23 Bin TL ödeme yapacak. Ayrıntılar yazımızın devamında.

vakıfban promosyon

GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ



Geçtiğimiz seneden beri hem kamu çalışanlarına hem de emekli vatandaşlara maaş promosyonu veriliyor. Bu promosyonlar özel bankaların yanı sıra kamu bankalarından da veriliyor. Özel bankaların, kamu bankalarına göre daha fazla promosyon ödemesi yaptığı biliniyor. Yüksek ödemeler yapan özel bankalar şöyle açıklandı; ING Bank, Finansbank, TEB, Yapı kredi Bankası, Türkiye İş Bankası bu bankalar arasında. Emekliler için önemli olan promosyon ödemeleri, kamu çalışanlarına da veriliyor. Yüksek meblağlar verilen ve tek seferlik olan promosyon ödemeleri herkesin biraz olsun yüzünü güldürüyor.

vakıfban promosyon

VAKIFBANK YENİ ANLAŞMAYI DUYURDU

Özel bankaların kamu bankalarına göre daha fazla ödeme yaptığı açıklandı. Fakat kamu çalışanlarına yapılan ödemelerde bugün Vakıfbank yeni anlaşma imzaladı. Anlaşma Vakıfbank ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalandı. Anlaşmaya göre, üniversite personeline 23 Bin TL verilecek. Vakıfbank tarafından verilecek olan promosyon ödemelerinin ayrıntılarını ve süreci üniversite tarafından açıklandı. Üniversite yetkilileri, 19 Ocak 2023 tarihinde bir açık arttırma yapıldığını ve hem kamu hem de özel bankaların çağırıldığını söyledi. Açık arttırmaya 5 bankanın katıldığını ve yüksek teklifi veren bankanın da Vakıfbank olduğu açıklandı. Bankanın vereceği promosyon ödemesinin 23.000 TL olduğunu ve ödemelerin mart ayının ilk yarısında personelin hesabına yatırılacağını yetkiler açıkladı. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ