O banka emekli promosyonunda zirveye oturdu! Maaşını taşıyanlara 23.000 TL ödeyecek!

Şubat aynın bitmesiyle bankalar yeni promosyon ücretlerini de açıklamaya başladı. Vatandaş hangi bankayı tercih edecek? Bankalar her geçen gün promosyon ücretlerini güncelliyor. Bunlardan biri de Vakıfbank. Vakıfbank o üniversitenin çalışanlarına 23 Bin TL ödeme yapacak. Ayrıntılar yazımızın devamında.
GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ
Geçtiğimiz seneden beri hem kamu çalışanlarına hem de emekli vatandaşlara maaş promosyonu veriliyor. Bu promosyonlar özel bankaların yanı sıra kamu bankalarından da veriliyor. Özel bankaların, kamu bankalarına göre daha fazla promosyon ödemesi yaptığı biliniyor. Yüksek ödemeler yapan özel bankalar şöyle açıklandı; ING Bank, Finansbank, TEB, Yapı kredi Bankası, Türkiye İş Bankası bu bankalar arasında. Emekliler için önemli olan promosyon ödemeleri, kamu çalışanlarına da veriliyor. Yüksek meblağlar verilen ve tek seferlik olan promosyon ödemeleri herkesin biraz olsun yüzünü güldürüyor.