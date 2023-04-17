O banka emeklilerin gözünü parlattı! 10.000 TL promosyon verecek: Hemen bakın

Emekli maaşı alanlar için bankaların sunduğu promosyon fırsatları her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Nisan ayı itibariyle başlayan yeni dönemde, bankalar emeklilere yönelik daha yüksek promosyonlar sunmak için birbiriyle yarışıyor. son dakika haberlerine göre, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT'li emekliler için bankaların verdiği promosyon ücretleri 7.500 TL'nin üzerine çıktı ve hatta bazı bankalar 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaya hazırlanıyor. İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Yapı kredi Bankası ve Finansbank gibi önde gelen bankalar, emeklilere yönelik en yüksek promosyon ücretlerini sunarak diğer bankalara öncülük ediyorlar. Bu bankalar, EYT yasasının çıkması ve en düşük emekli maaşlarının artmasıyla birlikte, emeklilere verecekleri promosyon ücretlerini artırdılar. Artık, emeklilere sunulan promosyon fırsatı 10.000 TL'den başlıyor ve 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacak.
Ancak bu promosyon fırsatından yararlanmak isteyen emeklilerin taşıması gereken tek bir şart var: Maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve 3 yıllık maaş alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Bu taahhüdü veren emeklilere, tam 10.000 TL'lik promosyon ödemesi 3 gün içinde yatırılıyor. Kurum fark etmeksizin herhangi bir bankadan başvurunuzu yapabilir ve seçtiğiniz bankadan hemen taahhüt isteyebilirsiniz. Taahhüdü imzaladıktan sonra, emekli promosyon ücretini banka hesabınızdan alabilirsiniz. Emekli promosyon fırsatlarında sadece yüksek ücretler değil, aynı zamanda birçok avantaj da bulunuyor. Bazı bankalar, emekliye özel kredi sunarken, diğerleri ücretsiz havale ve EFT gibi imkanlar da sunuyor. Bu nedenle, emekli maaşı alanlar, bankaların sunduğu fırsatları iyi değerlendirerek kendileri için en uygun seçeneği belirleyebilirler. Ancak, promosyon fırsatları sadece bayram öncesi için geçerli olduğundan, emeklilerin zaman kaybetmeden başvurularını yapmaları önemlidir.