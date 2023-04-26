O banka emekliye kapıları açtı! Hemen başvuranlara 25.000 TL tak diye ödenecek!

Milyonlarca emekli için bankalardan adeta para akıyor. Son olarak EYT
yasasının geçmesiyle birlikte emekli olanların sayısı arttı ve birçok banka emekli promosyon tekliflerini güncelledi. Koşulsuz ve şartsız olarak, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi herkes, maaşını taşıdığı bankadan 25.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek. Bu rekor teklif, Nisan ayından bu yana bankalarda güncellenen promosyon ücretleri arasında en yüksek tutarı temsil ediyor. Emeklilere sunulan bu fırsat, maaşlarını 3 yıl boyunca bankada tutmaları şartıyla veriliyor. Emekli promosyonları konusunda hangi bankanın en yüksek teklifi sunduğunu merak edenler için güncel promosyon ücretleri takip edilmeye devam ediyor.
DENİZBANK'TAN 25 BİN TL'YE KADAR PROMOSYON
Türkiye'de milyonlarca emekli için bankalar arasında yoğun rekabet devam ediyor. Son olarak DenizBank, emeklilere rekor bir promosyon teklifi sunarak dikkatleri üzerine çekti. DenizBank, emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca DenizBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere 25 bin TL'ye varan ödeme imkanı sunacak. Bu ödemenin 10.000 TL'si promosyon olarak yapılacak, geri kalan 15.000 TL ise düşük faizli İhtiyaç Kredisi olarak emeklilere sağlanacak.
DenizBank, emeklilere en yüksek promosyonu veren bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Promosyondan faydalanmak için tek bir şart bulunuyor: Maaşın DenizBank'a taşınması ve 3 yıl boyunca DenizBank'ta kalma taahhüdü verilmesi. Bu şartı kabul eden emeklilere hemen promosyon ödemesi yapılacak.
BAŞVURU DETAYLARI DUYURULDU
DenizBank promosyon başvurusu, emekliler için kolay bir süreç olarak tasarlanmış durumda. Emekliler, T.C kimlik kartlarıyla birlikte DenizBank şubelerine başvuruda bulunabilirler. Ayrıca mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerini kullanarak da maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Maaşın DenizBank'a taşınması sonrasında ise promosyon ödemesi, en geç 3 gün içinde emeklilere ulaştırılacak. DenizBank'ın rekor promosyon teklifi, emeklilere cazip bir fırsat sunuyor. Diğer bankaların da emeklilere yönelik promosyon tekliflerinin güncellenmesi beklenirken, emekliler için farklı avantajlar sunan bankalar arasındaki rekabetin devam etmesi bekleniyor.